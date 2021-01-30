Милан побил рекорд клуба по голам подряд на выезде

"Милан" приехал в гости к "Болонье" в рамках 20-го тура Серии А. На 26-ой минуте матча гол в ворота хозяев забил нападающий "росонери" Анте Ребич с добивания после нереализованного пенальти Златана Ибрагимовича.

Этот мяч стал 20-м подряд для клуба в выездных встречах Серии А. Впервые за свою историю "Милан" достиг такой отметки. Предыдущий рекорд был установлен в 1992-1993 гг. - 19 голевых поединков подряд на чужом стадионе.

На 70-ю минуту матча счет 0:2 в пользу подопечных Пиоли. Во втором тайме с "точки" забил Кэсси.