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Виктор Коваленко прибыл в Бергамо – источник
Вскоре украинец должен подписать 4-летний контракт
Полузащитник "Шахтёра" Виктор Коваленко прибыл в Бергамо, сообщает журналист RAI Андреа Рискасси.
Украинец сразу же отправился в отель в центре города.
Ожидается, что Коваленко станет игроком "Аталанты" уже сегодня, подписав четырехлетний контракт.
Сделка оценивается в миллион евро.
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31.01.2021 в 13:10
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