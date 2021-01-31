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Виктор Коваленко прибыл в Бергамо – источник

Италия
(1 голосов)

Вскоре украинец должен подписать 4-летний контракт

Виктор Коваленко прибыл в Бергамо – источник
Новина українською

Полузащитник "Шахтёра" Виктор Коваленко прибыл в Бергамо, сообщает журналист RAI Андреа Рискасси.

Украинец сразу же отправился в отель в центре города.

Ожидается, что Коваленко станет игроком "Аталанты" уже сегодня, подписав четырехлетний контракт.

Сделка оценивается в миллион евро.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Шахтер (Донецк) Виктор Коваленко
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Комментарии (1)
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satellite (Харьков)
31.01.2021 в 13:10
Удачи и только удачи!!!
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