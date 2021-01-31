Аталанта прервала 15-ти матчевую беспроигрышную серию

В матче 20-го тура итальяснской Серии А "Аталанта" на выезде проиграла "Лацио" со счето 1:3.

Таким образом, клуб из Бергамо проиграл впервые за 15 поединков - беспроигрышная серия длилась с 1-го декабря прошлого года. За это время подопечные Гасперини одержали 9 побед и сыграл 5 раз вничью.

Всего в нынешнем сезоне "Аталанта" потерпела 5 поражений. На данный момент "черно-синие" имеют в своем активе 36 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.