  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Аталанта прервала 15-ти матчевую беспроигрышную серию
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Аталанта прервала 15-ти матчевую беспроигрышную серию

Италия
(1 голосов)

Команда Гасперини проиграла римскому "Лацио"

Аталанта прервала 15-ти матчевую беспроигрышную серию
Новина українською

В матче 20-го тура итальяснской Серии А "Аталанта" на выезде проиграла "Лацио" со счето 1:3.

Таким образом, клуб из Бергамо проиграл впервые за 15 поединков - беспроигрышная серия длилась с 1-го декабря прошлого года. За это время подопечные Гасперини одержали 9 побед и сыграл 5 раз вничью.

Всего в нынешнем сезоне "Аталанта" потерпела 5 поражений. На данный момент "черно-синие" имеют в своем активе 36 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аталанта (Бергамо) Серия А Лацио (Рим)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...