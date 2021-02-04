"Будем готовиться к ответному матчу". Гаттузо и Гасперини – о ничье между Наполи и Аталантой в Кубке Италии

Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо и алленаторе "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировали итоги первого матча ½ финала Кубка Италии (0:0). Цитирует наставников Football Italia.

"Никто не может быть фаворитом в матче с "Аталантой". Команда Джан Пьеро сочетает в себе прессинг и техническую оснащенность. Нам пришлось перейти на схему 3-4-3, дать возможность отдохнуть для Зелиньски и Элмаза. В обороне "Наполи" действовал неплохо, в атаке команда могла сыграть лучше. Осимхен? Мне нравится его игра в последних встречах, он набирает", – сказал Гаттузо.