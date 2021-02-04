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"Будем готовиться к ответному матчу". Гаттузо и Гасперини – о ничье между Наполи и Аталантой в Кубке Италии

Италия
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Рино и Джан Пьеро на связи

"Будем готовиться к ответному матчу". Гаттузо и Гасперини – о ничье между Наполи и Аталантой в Кубке Италии
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Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо и алленаторе "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировали итоги первого матча ½ финала Кубка Италии (0:0). Цитирует наставников Football Italia.

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"Никто не может быть фаворитом в матче с "Аталантой". Команда Джан Пьеро сочетает в себе прессинг и техническую оснащенность. Нам пришлось перейти на схему 3-4-3, дать возможность отдохнуть для Зелиньски и Элмаза. В обороне "Наполи" действовал неплохо, в атаке команда могла сыграть лучше. Осимхен? Мне нравится его игра в последних встречах, он набирает", – сказал Гаттузо.

"Наполи" – команда больших мастеров. Мы довольны результатом, создавали моменты в первом тайме, во втором темп игры изменился. Нам непросто всегда пребывать в оптимальных кондициях, но все сталкиваются с подобной ситуацией, "Наполи" тоже. Будем готовиться к ответному поединку", – констатировал Гасперини.

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В статье: Джан Пьеро Гасперини Дженнаро Гаттузо Аталанта (Бергамо) Кубок Италии
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Источник:
Football Italia

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