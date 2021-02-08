Полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян может продолжить карьеру в "Ювентусе". Руководство туринского клуба попробует бесплатно подписать 32-летнего армянина в летнее трансферное окно, сообщает Calciomercato.

Действующий контракт Мхитаряна с "Ромой" истекает ближайшим летом, а переговоры о пролонгации сотрудничества продвигаются не особо продуктивно. В июне Генрих станет свободным агентом, чем и хочет воспользоваться "старая синьора".

В сезоне-2020/2021 армянский атакующий хавбек провёл за "Рому" 26 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 10 результативных передач.