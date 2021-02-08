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Мхитарян может продолжить карьеру в Ювентусе

Италия
(2 голосов)

Туринцы хотят бесплатно подписать игрока

Мхитарян может продолжить карьеру в Ювентусе
Новина українською

Полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян может продолжить карьеру в "Ювентусе". Руководство туринского клуба попробует бесплатно подписать 32-летнего армянина в летнее трансферное окно, сообщает Calciomercato.

Действующий контракт Мхитаряна с "Ромой" истекает ближайшим летом, а переговоры о пролонгации сотрудничества продвигаются не особо продуктивно. В июне Генрих станет свободным агентом, чем и хочет воспользоваться "старая синьора".

В сезоне-2020/2021 армянский атакующий хавбек провёл за "Рому" 26 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 10 результативных передач.

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В статье: Генрих Мхитарян Рома (Рим)
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(2 голосов)
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Комментарии (1)
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satellite (Харьков)
08.02.2021 в 18:05
От этого Ювентус только выиграет!!!
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