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Серия А. Снег с дождём помешали Болонье и Беневенто

Италия
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Ничья во встрече середняков

Серия А. Снег с дождём помешали Болонье и Беневенто

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською
Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Беневенто" 1:1

Голы: Сансоне 1 - Виола 60

В Болонье встречались середняки, шедшие в разных направлениях. Хозяева после тяжёлого периода добавили, добыли две победы в четырёх матчах, также достойно проиграв "Милану" и "Ювентусу". Они желали продолжить подъём. Гости набрали лишь два очка в пяти последних матчах и желали остановить падение. Под дождём со снегом обе искали победу, играли энергично. Не хватало качества, было слишком мало ударов по воротам. А состояние газона ближе к финальному свистку лишь ухудшалось.

Уже на первой минуте Барроу в штрафной собрал вокруг себя защитников и отдал свободному Сансоне. "Болонья" в целом доминировала, владела мячом намного чаще. Второй тайм также начала мощно. А более опасные моменты создавал "Беневенто". В первом тайме удар Виолы в контратаке отбил Скорупски, Капрари с линии штрафной попал в стойку. Во втором тайме Скорупски не удержал мокрый мяч на выходе, и Виола забил пяткой. И далее "ведьмы" доминировали. Хотя забить уже никто не сумел.

Обе команды в начале второй десятки с 24-мя очками. Аутсайдеры могут приблизиться.

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В статье: Болонья (Болонья) Серия А Беневенто
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