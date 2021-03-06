Серия А. Ювентус - Лацио 3:1. Дом, март и Мората

Серия А. 26-й тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

: Рабио 39, Мората 57, 60 (пен.) - Корреа 14

": Щесны, Данило, Демираль, Алекс Сандро, Куадрадо (Артур 70), Рабио, Рэмзи (МакКенни 70), Бернардески, Кьеза (Бонуччи 84), Кулушевски (Ди Пардо 90+2), Мората (Криштиану Роналду 69)

": Рейна, Марушич (А. Перейра 82), Худт, Ачерби, Лулич (Патрик 55), Лейва (Эскаланте 55), Милинкович-Савич, Луис Альберто (Кайседо 82), Фарес, Иммобиле (Мурики 82), Корреа

: Ачерби 80

26-й тур Серии А предусматривал очные встречи шести из восьми первых команд лиги и поэтому мог стать решающим. Решающим матч "Ювентус" - "Лацио" назвали оба тренера, капитан последних Франческо Ачерби. Спортивный директор первых и вовсе говорил о марте в целом как о решающем месяце. Начали его "бьянконери" слабо, провалили первые 30-35 минут против "Специи", но в итоге добыли 3:0, шестую победу подряд дома в лиге, четвёртый подряд матч дома без пропущенных. Против "бьякочелести", проваливших до этого матча два подряд, получилось не 3:0, но также победа.

Римляне проиграли три из четырёх предыдущих гостевых матчей во всех турнирах. Они, как и туринцы, часто теряли мяч возле своей штрафной, позволяли сопернику доминировать. "Болонье", "Баварии", и даже дома "Сампдории" и "Кальяри". В пяти матчах подряд они не могли забить более одного мяча. В Болонье и вовсе не забили впервые после 18-ти матчей, Чиро Иммобиле не реализовал пенальти. Сегодня они были вынуждены выпустить на поле в центре обороны крайнего защитника Марушича, а на его правом фланге - левофлангового Лулича. В таком состоянии побить "Ювентус" трудно.

Сам чемпион остался без почти всего центра обороны, троих опорников и поначалу - без Криштиану Роналду. Потому даже перешёл на 4-2-3-1 с Данило в качестве "шестёрки". Неудивительно, что провалил начало матча. Постоянно терял мячи в центре поля. "Лацио" легко проходил его, быстро выходил к линии штрафной. Если бы не спешил бить оттуда (удар Милинковича-Савича Щесны отбил, Луиса Альберто - взял, СМС со штрафного и Фарес чуть не попали) - мог забить 2-3 мяча. Корреа после потери Кулушевски не спешил, а вошёл в штрафную и пробил низом на противоходе мимо защитника и вратаря.

Первый удар по воротам Рейны состоялся лишь на 32-ой минуте. Возможно, не было бы и его, если бы не спорный эпизод. Кьеза прорвался в штрафную, и мяч попал в руку Худту. Неумышленно, с рикошета от Ачерби через Федерико. Возможно, потому арбитр Давиде Масса даже не обратился к ВАР. Хотя ведь рука была отставленной и прямо помешала выходу на вратаря. В любом случае, "Юве" разозлился, начал давить, штурмовать ворота. Много он не создал. Но для гола хватило. Мората не попал головой с пары метров. Зато Рабио с паса вразрез Альваро под острым углом попал под перекладину.

Начало второго тайма - традиционно сильнейшие минуты для "Ювентуса". В эти минуты он забил уже в третьем матче подряд. Началось всё на встречных курсах. Кьеза прорвался мимо всех - Рейна вытащил. Щесны заблокировал прорыв Корреа. Милинкович-Савич сразу же ударом головой попал в перекладину. Именно Симоне Индзаги такая игра не понравилась, поэтому он снял с поля возрастных Лейву и Лулича. И сразу же Кьеза убежал от сменщика Лейвы Эскаланте, отдал вперёд Морате, а тот также нашёл "девятку", метров с 11-ти. А Милинкович-Савич толкнул Рэмзи на фланге Лулича. В штрафной.

А после этого чемпион "засушил" игру почти как в лучшие годы. Замены его тренера как раз помогли. Щесны пришлось отбивать выстрел Иммобиле издали и наблюдать за пролетающими далековато мячами от Корреа. Тем упал до крайне низкого, хозяева то держали мяч, то аккуратно прессинговали, то спокойно оборонялись. Всё было ясно.

"Ювентус" вновь защитил дом (7 побед подряд в лиге, 20 забитых), остался в борьбе за Скудетто. Без Криштиану Роналду в "старте", без Бонуччи, Кьеллини, Де Лихта, Бентанкура, Дибалы в заявке добыл счёт, которого хватит и против "Порту" в Лиге Чемпионов. В течение часа он играл на уровне плей-офф ЛЧ. После "Специи" Щесны раздражённо призвал команду играть хорошо 90 минут, а не 30. 60 минут - уже прогресс. А "Лацио" впервые за шесть лет проиграл три гостевых матча в лиге подряд. По итогам тура он может отстать от четвёртого места уже на девять очков. Слишком много.