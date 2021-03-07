Серия А. Рома нашла не игру, но результат. И отдохнула

Серия А. 26-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

: Манчини 24

": Пау Лопес, Манчини, Смоллинг, Кристанте, Карсдорп, Диавара (Вильяр 59), Лоренцо Пеллегрини, Б. Перес (Спинаццола 87), Педро (К. Перес 75), Эль-Шаарави (Мхитарян 59), Майораль (Фасио 87)

": Маркетти, Мазьелло, Радованович, Кришито, Гильоне (Кассата 46), Строотман (Скамакка 76), Бадель, Зайц (Мелегони 78), Дзаппакоста, Пьяца (Шомуродов 46), Дестро

: Манчини 65 - Мазьелло 42, Дестро 45, Строотман 64, Кришито 84

"Роме" пора просыпаться. И в плане игры, и в плане результатов. В пяти предыдущих матчах Серии А она одержала лишь две победы. Как всегда, проиграла грандам, и даже впервые в сезоне потеряла очки против команды ниже Топ-9. А ещё одну такую - "Фиорентину" - переиграла лишь на 88-ой минуте. Паулу Фонсека говорит о нечеловеческом календаре, о характере подопечных, а не об игре. Игры не было и сегодня. Зато результат есть. Пусть и против удобного для себя соперника, у которого выиграла десять матчей из предыдущих 13-ти без поражений. Удалось отдохнуть перед "Шахтёром".

В первом тайме статистика зафиксировала 11 ударов по воротам Маркетти. Реально вспомнить можно было всего один. Обе команды не хотели ускоряться, будто не хотели играть в футбол вообще. "Рома", лишённая своих трёх лучших бомбардиров - Верету и Джеко травмированы, Мхитарян отдыхал - удовлетворялась территориальным преимуществом, полной безопасностью обороны. И прыжком Манчини, достойным Криштиану Роналду, с ударом головой с подачи углового Пеллегрини. "Дженоа" стала первой, кто попал в створ ворот (удар Дестро был ну очень бесхитростным), а затем будто забыла об атаке.

Второй тайм обе команды начали живее. "Дженоа" подключила оба фланга, дважды Пау Лопес вступил в игру (хотя и в первом случае был офсайд). Кришито выцарапал мяч у Манчини перед другими воротами. Правда, минуте к 57-ой вновь всё затихло. Прорыв и удар Вильяра в стойку с 17-ти метров, потуги генуэзцев, пресекаемые уверенными в себе Смоллингом и Манчини - вот что мы видели в середине тайма. На 80-ой минуте Скамакка был близок ударом с 18-ти метров. Но тогда же и "Рома" немного добавила в активности. Как раз для отталкивания игры от обороны. План сработал.

Без трёх лучших бомбардиров и очень важного латераля Спинаццолы в стартовом составе, без особых усилий и траты энергии "Рома" побеждает оппонента, проигравшего лишь два из предыдущих 12-ти матчей. Что позволяет ей вернуться на четвёртое место.