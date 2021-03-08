Италия
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Интер и Ювентус поспорят за защитника Аталанты
Ранее Манчестер Сити сообщал о намерении подписать игрока
"Интер" и "Ювентус" интересуются защитником "Аталанты" Робином Госенсом, пишет итальянский журналист Николо Скира в "твиттере".
"Аталанта" согласна продать Госенса за € 40 млн. "Манчестер Сити" готов заплатить за футболиста требуемую сумму. Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола попытается привезти Госенса в Манчестер уже летом.
Госенс в нынешнем сезоне сыграл 31 матч, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач.
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