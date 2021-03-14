Серия А. Урок Пармы Шахтеру, еще одна чемпионская победа Интера

Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Интер" 1:2

Голы: Санабрия 70 - Лукаку 62 (пен.), Лаутаро Мартинес 85

"Торино": Сиригу, Иццо, Льянко, Бремер, Войвода (Гояк 89), Мандрагора, Лукич, Базелли (Линетти 49), Мурру (Ансальди 67), Верди (Дзадза 67), Санабрия (Белотти 89)

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, Бастони, Хакими (Дармиан 89), Брозович (Алексис Санчес 81), Гальярдини (Эриксен 56), Барелла, Перишич (Янг 56), Лукаку, Лаутаро Мартинес (Весино 89)

Предупреждениe: Гальярдини 53

Семь побед подряд в лиге с двумя пропущенными. Последняя из них, над "Аталантой" - с лейблом "чемпионская". Статус фаворита Серии А в глазах почти всех экспертов. Лишь один матч в неделю, то есть достаточно отдыха. Почти полный состав. Выезд к аутсайдеру, просидевшему больше недели в карантине, а затем получившему четыре мяча от "Кротоне". Оставшемуся без Белотти, двух ведущих латералей, лидера центра поля Ринкона. В Турине "Интер" должен был добыть легкую победу. Правда, следовало вспомнить, что и против "Аталанты", и в Парме до этого, миланцы страдали. Так было и сегодня.

До трех поражений в очных матчах "Торо" считался крайне неудобным соперником. Особенно дома, где побеждал дважды подряд со счетом 1:0. Да и в первом круге в гостях он вел со счетом 2:0. И здесь полностью перекрывал соперника, оставляя ему разве что более 70-ти процентов владения мячом. Перекрывал и фланги, и Лукаку. В первый час в целом заторможенной скучной игры состоялся лишь один удар в створ ворот. Его нанес Верди. Наиболее опасный момент также создали хозяева. Навес со штрафного на 29-ой минуте Льянко замкнул в упор в стойку, а Лукаку затем выбил с линии ворот.

"Интер" все же посылал людей и мячи в штрафную и в итоге забил. Лаутаро Мартинес, создавший единственный опасный момент команды в первый час игры (неточный удар головой из вратарской уже в дебюте), прикрыл мяч корпусом спиной к воротам и получил толчок от Иццо. Лукаку спокойно реализовал пенальти. После чего Хакими чуть не пробил Сиригу. "Торо" вдруг сравнял счет, при розыгрыше углового Дзадза чуть не пробил Хандановича, а Санабрия добил. После чего туринцы оборонялись без проблем. Тем не менее, один удачный навес Санчеса на голову Лаутаро вернул победу фавориту.

Восьмая победа "нерадзурри" подряд. Характер, проявленный без дисквалифицированного Антонио Конте. И, что даже еще важнее - третья победа подряд при далеко не лучшей игре. Так идет чемпион.

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Парма. "Эннио Тардини"

"Парма" - "Рома" 2:0

Голы: Михейле 9, Эрнани 55 (пен.)

"Парма": Сепе, Конти (Лoрини 82), Осорио, Бани, Д. Пеццелла, Куртич, Бругман, Эрнани (Грасси 72), Ман, Пелле (Зиркзее 61), Михейле (Карамо 82)

"Рома": Пау Лопес, Манчини, Ибаньес, Кумбулла (Кристанте 59), Б. Перес (Рейнольдс 60), Вильяр (Диавара 79), Лоренцо Пеллегрини (Майораль 79), Спинаццола, Педро (К. Перес 60), Эль-Шаарави, Джеко

Предупреждения: Осорио 23, Эрнани 66, Карамо 90+1 - Б. Перес 32, Лоренцо Пеллегрини 54, Джеко 69

Шансы "Ромы" на неудачу были повыше, чем у "Интера". Паулу Фонсека был вынужден раздраженно оправдываться, говоря о потребности в ротации. Его игроки очень устали из-за двух матчей в неделю. Он потерял уже двух лучших бомбардиров из-за травм - Верету и Мхитаряна, как и лучшего защитника Смоллинга. И его команда плохо играет после Еврокубкового матча. После четырех из пяти предыдущих не побеждала в лиге. Она также играла в городе, где уступила в предыдущем сезоне со счетом 0:2. И все же 19-ю команду лиги, не побеждавшую в 17-ти матчах подряд (!), была обязана побеждать.

В последнее время римляне начинают матчи слабо, иногда с двумя ударами за первые 44 минуты. Здесь начали с восемью за 30, давили. Вот только очень спешили и не попадали. Правду говоря, и не с убойных позиций. Да еще и не получили пенальти за стык с Пеллегрини в дебюте. К тому же, "Парма" боролась, оборонялась уверенно. Заброс на фланг Ману и его прострел на Михейлe организовали "румынский" гол. Второй тайм Ман начал выходом на вратаря (Лопес спас). А затем и Пелле перехватил у Ибаньеса и вошел в штрафную. За их стык на равных (Грациано вовремя упал) был назначен пенальти.

В двух из последних четырех туров "Парма" теряла 2:0, в еще одном - потеряла 3:2, добытый на 90-ой минуте. Но сегодня "Рома" даже не приблизилась к чему-то подобному. Потому и впервые в сезоне проиграла команде, расположенной ниже девятого места. Во второй раз в сезоне потеряла очки против такой. При этом в пятый раз из шести последних случаев потеряла очки в лиге после матча Лиги Европы. Даже после громкой победы в ЛЕ. "Парма" показала "Шахтеру", как следует играть. Поменьше мяча (42 процента), побольше длинных забросов, скорости и прессинга защитников.