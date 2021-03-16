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Марчелло Липпи хочет вернуться в Серию А - уже подыскал себе место
Но не тренером
Il Pallone Gonfiato
Давиде, сын и агент известного итальянского тренера Марчелло Липпи, сообщил, что отец хотел бы вернуться в "Наполи" - как новый технический директор клуба.
Он бы не возражал против такой роли. Если получит такое предложение, мы о нем поговорим, - сказал Давиде Липпи Radio Kiss Kiss. - На данный момент ничего конкретного нет. Мы не контактировали с "Наполи".
За свою тренерскую карьеру Марчелло Липпи выиграл 19 трофеев, в том числе одну Лигу чемпионов с "Ювентусом", сборная Италии под его руководством побеждала на чемпионате мира по футболу 2006 года.
Липпи тренировал "Наполи" в сезоне 1993-1994 годов, когда "адзурри" финишировали на 6 позиции в Серии А. Потом летом 1994 года он был назначен тренером "Ювентуса".
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