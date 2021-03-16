Марчелло Липпи хочет вернуться в Серию А - уже подыскал себе место

Давиде, сын и агент известного итальянского тренера Марчелло Липпи, сообщил, что отец хотел бы вернуться в "Наполи" - как новый технический директор клуба.

Он бы не возражал против такой роли. Если получит такое предложение, мы о нем поговорим, - сказал Давиде Липпи Radio Kiss Kiss. ​​- На данный момент ничего конкретного нет. Мы не контактировали с "Наполи".

За свою тренерскую карьеру Марчелло Липпи выиграл 19 трофеев, в том числе одну Лигу чемпионов с "Ювентусом", сборная Италии под его руководством побеждала на чемпионате мира по футболу 2006 года.

Липпи тренировал "Наполи" в сезоне 1993-1994 годов, когда "адзурри" финишировали на 6 позиции в Серии А. Потом летом 1994 года он был назначен тренером "Ювентуса".