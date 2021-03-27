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Гасперини: Может быть, в Юве думают, что Пирло может стать отличным тренером
Наставник "Аталанты" поделился мыслями насчет своего коллеги по цеху
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Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини высказался насчет наставника туринского "Ювентуса" Андреа Пирло.
"Я думаю, что клуб сильно верит в Пирло как в человека и бывшего игрока команды. Может быть, они думают, что он может стать отличным тренером.
Знание клуба помогает, но быть тренером – это совсем другая работа. Нужно учиться и набираться опыта в первую очередь. Нужно учиться во многих направлениях, в том числе как тренер "Ювентуса".
Я прошел очень много этапов, начиная с молодежных команд. Думаю, что улучшал каждый полученный опыт", – рассказал Гасперини.
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