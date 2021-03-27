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Гасперини: Может быть, в Юве думают, что Пирло может стать отличным тренером

Италия
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Наставник "Аталанты" поделился мыслями насчет своего коллеги по цеху

Гасперини: Может быть, в Юве думают, что Пирло может стать отличным тренером

Автор неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини высказался насчет наставника туринского "Ювентуса" Андреа Пирло.

"Я думаю, что клуб сильно верит в Пирло как в человека и бывшего игрока команды. Может быть, они думают, что он может стать отличным тренером.

Знание клуба помогает, но быть тренером – это совсем другая работа. Нужно учиться и набираться опыта в первую очередь. Нужно учиться во многих направлениях, в том числе как тренер "Ювентуса".

Я прошел очень много этапов, начиная с молодежных команд. Думаю, что улучшал каждый полученный опыт", – рассказал Гасперини.

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В статье: Андреа Пирло Ювентус (Турин) Джан Пьеро Гасперини
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Источник:
Football Italia

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