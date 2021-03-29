Марио Манджукич может остаться без клуба

Будущее хорватского нападающего Марио Манджукича в "Милане" под вопросом. Центральный нападающий перебрался на Сан-Сиро за полугодовым соглашением в январе.

"Россонери" имеют возможность продолжить его контракт еще на год.

Однако окончательное решение в отношении 34-летнего Манджукича "Милан" примет только после того, как узнает, будет ли играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне или нет, отмечает Calcio Mercato. Сейчас "россонери" идут на 2 позиции в Серии А.

Марио в составе "Милане" сыграл в 4 матчах Серии А и 1 поединке Лиги Европы. Результативными действиями нападающий не отметился, а в середине февраля получил мышечную травму и до сих пор восстанавливается, когда вернется на поле - пока неизвестно.

Кроме Марио Манджукича на этой позиции у "Милана" есть Златан Ибрагимович, Леао, а также может сыграть Кастильехо.