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Марио Манджукич может остаться без клуба
Сыграл 5 матчей - и выбыл
sempremilan
Будущее хорватского нападающего Марио Манджукича в "Милане" под вопросом. Центральный нападающий перебрался на Сан-Сиро за полугодовым соглашением в январе.
"Россонери" имеют возможность продолжить его контракт еще на год.
Однако окончательное решение в отношении 34-летнего Манджукича "Милан" примет только после того, как узнает, будет ли играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне или нет, отмечает Calcio Mercato. Сейчас "россонери" идут на 2 позиции в Серии А.
Марио в составе "Милане" сыграл в 4 матчах Серии А и 1 поединке Лиги Европы. Результативными действиями нападающий не отметился, а в середине февраля получил мышечную травму и до сих пор восстанавливается, когда вернется на поле - пока неизвестно.
Кроме Марио Манджукича на этой позиции у "Милана" есть Златан Ибрагимович, Леао, а также может сыграть Кастильехо.
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