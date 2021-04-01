Италия
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Защитник Ювентуса Демирал заразился коронавирусом
Футболист отправился в Турин, где он будет находиться на самоизоляции
Защитник "Ювентуса" Мерих Демирал заразился коронавирусом, сообщает пресс-служба итальянского клуба.
Футболист сдал положительный тест на Covid-19 в расположении сборной Турции. Демирал отправился в Турин медицинским рейсом. Он будет находиться в изоляции в отеле.
3 апреля "Ювентус" сыграет с "Торино" в 29-м туре чемпионата Италии. 7 апреля "старая сеньора" встретится с "Наполи".
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