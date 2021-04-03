Серия А. Очередная гостевая чемпионская победа Интера

Болонья. "Ренато Даль'Ара"

: Лукаку 31

": Равалья, Томиясу (Де Сильвестри 34), Данило, Сумаро, Дайкс (Джувара 80), Схутен, Н. Домингес (Сванберг 69), Сков Ольсен (Орсолини 80), Сориано, Сансоне (Виньято 69), Барроу

": Ханданович, Шкриньяр, Раноккия, Бастони, Хакими, Брозович, Барелла (Весино 90+1), Эриксен (Гальярдини 61), Янг (Дармиан 71), Лукаку, Лаутаро Мартинес (Алексис Санчес 71)

: Сумаро 31, Де Сильвестри 61, Виньято 82, Джувара 85 - Раноккия 53, Брозович 87, Бастони 87, Гальярдини 88

Марш "Интера" из восьми побед подряд, десяти матчей без поражений подряд с тремя пропущенными остановил лишь коронавирус, лишь изоляция. В этом 21-дневном перерыве Антонио Конте прежде всего видел опасность. Как и в перерыве на матчи сборных в целом. Он настойчиво требовал продолжать с того, на чём остановились, "заткнуться, опустить головы и крутить педали". В возникшем плотном календаре из шести матчей за 23 дня соперники видели шанс догнать не любящего такую плотность тренера. Вот только эти соперники самоустранились, не победили сегодня. Расчистив "нерадзурри" путь.

Тренер лидера также побаивался агрессивной интенсивной "Болоньи", выигравшей два матча подряд. Выигравшей два из последних четырёх очных матчей. Она и вправду старалась, больше владела мячом, чаще атаковала. Дала бой. Отставала она в качестве и в уверенности в себе. После унылого получаса игры центральный защитник Бастони оказался слева, навесил, и Лукаку со второй попытки добил. Ответ Схутена отбил Ханданович, Сориано смазал с четырёх метров. Во втором тайме Сванберг и Сансоне пробивали плохо с хороших позиций, Лаутаро был гораздо ближе, попав издали в стойку.

В последней четверти матча "Интер" действовал правильно. Играл агрессивно, перехватывал, пытался держать мяч на чужой половине поля. Зарабатывал фолы. Так и нужно удерживать результат с позиции силы, но осторожно. Лишь на последних минутах пришлось ставить "автобус" под серьёзным давлением. Да и тогда Ханданович не работал.

Третья гостевая победа миланцев подряд с разницей в один мяч. Непростая. Вновь чемпионская. Расстояние от "Милана" уже восемь очков с матчем в запасе, от других - ещё больше. Потеря такого будет просто невероятной.