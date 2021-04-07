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Серия А. Десятая победа Интера подряд. Скудетто очень близко

Италия
(1 голосов)

11 очков над вторым местом

Серия А. Десятая победа Интера подряд. Скудетто очень близко

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Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. Перенесенный матч

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Сассуоло" 2:1

Голы: Лукаку 10, Лаутаро Мартинес 67 - Траоре 85

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, Дармиан, Хакими, Гальярдини (Весино 70), Эриксен (Сенси 60), Барелла, Янг, Лукаку, Лаутаро Мартинес (Алексис Санчес 77)

"Сассуоло": Консильи, Тольян (Хараслин 75), Кирикеш (Карамоко 90), Марлон, Рожерио (Кирьякопулос 75), Обьянг, М. Лопес, Траоре, Джуричич, Бога (Оддей 80), Распадори

Предупреждения: Барелла 17, Янг 60 - Консильи 7, Траоре 23, М. Лопес 84

Главный арбитр: Массимилиано Иррати

Весьма опасную серию матчей - шесть за 23 дня - "Интер" начал 1:0 в Болонье. Крайне бледной игрой, обороной, уже четвёртой победой подряд с разницей в один мяч. Но ведь победил. Уже в девятый раз подряд, чего не было 14 лет. В 11-ти предыдущих матчах он пропустил лишь три мяча. Даже Антонио Конте признаёт, что команда на пути к Скудетто. А победа сегодня в перенесённом матче увеличивала гандикап над вторым местом до 11-ти очков. Осложняло задание отсутствие Брозовича и Бастони. И соперник, не проигрывавший на "Меацца" семь лет. Впрочем, этот "Интер" слишком силён.

"Сассуоло" ещё и приехал на матч крайне ослабленным кадрово. Без Берарди, Локателли, Капуто, Феррари, Дефреля, Мулдура. Что не помешало лучшей команде лиги по владению мячом владеть им в первом тайме 71 процент времени. Хотя создала она лишь момент Бога, заблокированного перед воротами. А "Интер", как и в матче первого круга, открыл счёт очень рано, что позволило заняться любимым делом - обороной. Лукаку с навеса Янга забил свой первый гол головой в сезоне. Во втором тайме тенденция в целом сохранялась. А Лаутаро ещё и нашёл гол в контратаке с паса Лукаку.

Правда, гол получился скандальным. В атаке перед ним Де Фрай держал Распадори сзади за футболку в штрафной хозяев. Гости остановились, требуя пенальти. Тогда и получили контратаку. И ВАР, проверив, оставил решение Массимилиано Иррати в силе.

Траоре сумел сократить отставание в счёте, закрутив в ворота после ошибки Хакими, но этого не хватило.

7:15 по ударам по воротам, 30:70 по владению мячом - так, в своём стиле, "Интер" добыл пятую победу подряд с минимальным разрывом в счёте. И десятую в целом. Оформив сезонный дубль над соперником, которому до этого проиграл семь из 11-ти матчей, выиграв лишь два. В этом матче и в этом сезоне всё складывается в пользу "нерадзурри". 11-12 очков преимущества над ближайшими преследователями за девять туров до финиша сезона должно хватить для Скудетто.

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В статье: Серия А Интер (Милан) Сассуоло
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