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Это тебе за затяжку времени! Болбой Аякса запустил мячом в грудь защитнику Ромы
Давайте разбираться
Фото: DAZN / Автор – неизвестен
Вчера, 8 апреля, "Рома" обыграла "Аякс" (2:1) в рамках первого поединка ¼ финала Лиги Европы на "Йохан Кройфф Арене". На четвертой компенсированной к основному времени матча минуте защитник "волков" Риккардо Калафьори медленно отправлялся вбрасывать аут.
Болбой "Аякса" бросил мяч в грудь итальянцу – игрок по-актерски скорчился от боли, после чего высказал парнишке, что он думает о его поступке. Отметим, что арбитр встречи показал Калафьори "горчичник" за затяжку времени. Сам Риккардо отметил:
"В тот момент я думал о многом. Хорошо, что мне удалось сохранить спокойствие. Я бы тоже нервничал и был бы раздражен в такой ситуации, будь я на месте мальчика. Не уважаю его поступок, но понимаю".
Calafiori thought he was on the pitch and nearly rolled over ????pic.twitter.com/C6sKESk5oO— Troll Sports (@TroIISports) April 8, 2021
Эпизод уже активно разлетается на мемы в Интернете:
Riccardo Calafiori VS AJAX Ball Boy - Ajax Ball Boy Throws Ball - What Eden Hazard Would’ve Done— Marco Wonderkids (@MarcoWonderkids) April 9, 2021
Full Video On My YouTube Channel???? pic.twitter.com/XbVgmWikxV
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