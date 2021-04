Это тебе за затяжку времени! Болбой Аякса запустил мячом в грудь защитнику Ромы

Вчера, 8 апреля, "Рома" обыграла "Аякс" (2:1) в рамках первого поединка ¼ финала Лиги Европы на "Йохан Кройфф Арене". На четвертой компенсированной к основному времени матча минуте защитник "волков" Риккардо Калафьори медленно отправлялся вбрасывать аут.

Болбой "Аякса" бросил мяч в грудь итальянцу – игрок по-актерски скорчился от боли, после чего высказал парнишке, что он думает о его поступке. Отметим, что арбитр встречи показал Калафьори "горчичник" за затяжку времени. Сам Риккардо отметил:

Calafiori thought he was on the pitch and nearly rolled over ????pic.twitter.com/C6sKESk5oO