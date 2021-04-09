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Это тебе за затяжку времени! Болбой Аякса запустил мячом в грудь защитнику Ромы

Италия
(1 голосов)

Давайте разбираться

Это тебе за затяжку времени! Болбой Аякса запустил мячом в грудь защитнику Ромы

Фото: DAZN / Автор – неизвестен

Новина українською

Вчера, 8 апреля, "Рома" обыграла "Аякс" (2:1) в рамках первого поединка ¼ финала Лиги Европы на "Йохан Кройфф Арене". На четвертой компенсированной к основному времени матча минуте защитник "волков" Риккардо Калафьори медленно отправлялся вбрасывать аут.

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Болбой "Аякса" бросил мяч в грудь итальянцу – игрок по-актерски скорчился от боли, после чего высказал парнишке, что он думает о его поступке. Отметим, что арбитр встречи показал Калафьори "горчичник" за затяжку времени. Сам Риккардо отметил:

"В тот момент я думал о многом. Хорошо, что мне удалось сохранить спокойствие. Я бы тоже нервничал и был бы раздражен в такой ситуации, будь я на месте мальчика. Не уважаю его поступок, но понимаю".

Эпизод уже активно разлетается на мемы в Интернете:

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В статье: Аякс (Амстердам) Лига Европы Рома (Рим) болбой Риккардо Калафиори
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Источник:
Football Italia

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Комментарии (6)
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football_soccer (Украина)
09.04.2021 в 12:06
когда прочитал название новости, подумал, что там ребенок мячик швырнул со злости большому дядьке с команды соперника, но на видео, блин, они же почти одного роста и комплекции какой нахрен мальчик болбой , это же уже здоровый пацан
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koral (Рівне)
09.04.2021 в 11:30
да там по ходу кадик відірвало напроч. Як він на ногах встояв? Воін!
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
09.04.2021 в 11:16
Прикольно получилось))))
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Мангол (Sumy)
09.04.2021 в 10:52
он еще и упасть хотел с диким воплем, но одумался вовремя) сцыкло
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+2
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oda1979 (Запорожье)
09.04.2021 в 10:51
И это болобой?? По виду уже совсем болмэн..
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Odindoma (Dm.roslo)
09.04.2021 в 10:41
HellBoy vs Риккардо 1-0.
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