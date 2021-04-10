Серия А. Удаление Златана не помешало Милану победить

Парма. "Эннио Тардини"

: Гальоло 66 - Ребич 8, Кесси 43, Леау 90+4

": Сепе, Конти (Ч. Траоре 85), Бани, Гальоло, Д. Пеццелла (Бузи 74), Куцка, Эрнани (Грасси 61), Куртич, Ман, Пелле, Жервиньо (Корнелиус 46)

": Д. Доннарумма, Калулу (Габбия 78), Кьер, Томори, Эрнандес, Кесси, Беннасер (Мейте 72), Салемакерс (Далот 72), Чалханоглу (Крунич 78), Ребич (Леау 84), Ибрагимович

: Бани 10, Д. Пеццелла 37, Гальоло 38, Куцка 64 - Чалханоглу 27, Эрнандес 78, Кесси 81, Мейте 90+1

: Ибрагимович 61 (прямая красная)

"Милан" в концовках матчей умеет вырывать результат. Вырвал 1:1 против "Сампдории". Правда, игра тогда была плохой, что признал Стефано Пиоли. Руководство требовало реакцию на неё и на лишь три победы в 12-ти матчах во всех турнирах. "Парма" подходила для такой. Она добыла лишь два очка в семи предыдущих матчах против "Милана", ныне 19-ая в лиге по очкам, 20-ая по очкам, набранным дома, на всех полях побеждала лишь однажды в 20-ти последних матчах. Хотя и в последнее время упирается и из своих последних семи матчей проиграла лишь два. Упиралась и сегодня.

В первом тайме она как раз не упиралась. "Милан" начал агрессивно, интересно комбинировал, владел мячом в два раза чаще. Сепе вытащил удар Кесси издали из-под перекладины. Удар Ребича в "девятку" с десяти метров (его второй гол за два месяца) не вытащили бы и десять вратарей. Пас ему отдал Златан, собрав вокруг себя защитников. И далее гости спокойно оборонялись, а чаще комбинировали в атаке. Ударов по воротам им явно не хватало (шесть). Но и второй гол был заслуженным. Здесь Златан обыгрался с Тео перед штрафной, а последний нашёл в ней Кесси. Отличная комбинация.

Во втором тайме "Милан" уже начал пассивнее и собирался удерживать преимущество. Это сразу же начало не получаться. Доннарумма блестяще спас от двух ударов Конти в одном эпизоде, Ибрагимович сорвался, сказал что-то арбитру Фабио Мареске и был удалён. Заброс в штрафную Пелле переправил головой в центр и Гальоло забил. Фавориту уже пришлось сидеть в обороне, отбиваться, нервничать. Даже играть с тремя центральными защитниками. Хотя ближе к концовке матча, после замен, стало поспокойнее. Кроме чуть неточного удара головой Бани. Далот и Леау ещё и разыграли контратаку.

Уже в который раз подопечные Пиоли побеждают не без проблем. Уже в который раз устраивают эти проблемы себе сами. Уже в который раз не выдают цельного выступления. Хотя на этот раз побеждают, подтвердив статус лучшей гостевой команды лиги. За пределами "Сан Сиро" у них уже 13 побед и ничья в 15-ти матчах. Они укрепляются на втором месте перед матчами всех конкурентов. "Парма" же остаётся 19-ой. Она без цельного выступления и вовсе не может рассчитывать на результат.