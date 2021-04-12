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Когда Малиновский решает. Фиорентина - Аталанта 2:3. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Фиорентина - Аталанта, чемпионат Италии, 11 апреля 2021
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча Фиорентина - Аталанта, которые встречались в 30-м туре итальянской Серии А. В игре было сразу несколько героев, один из которых - Руслан Малиновский. Именно украинский хавбек дважды ассистировал колумбийскому форварду Сапате. Фиалки создали камбек благодаря дублю Влаховича, но Аталанта все же дожала хозяев, реализовав пенальти. Команда Гасперини занимает четвертое место в турнирной таблице.
Серия А. 30-й тур
11 апреля. Флоренция. "Артемио Франки"
"Фиорентина" - "Аталанта" 2:3
Голы: Влахович 58, 67 - Д. Сапата 13, 40, Иличич 69 (пен.)
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