Когда Малиновский решает. Фиорентина - Аталанта 2:3. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Фиорентина - Аталанта, которые встречались в 30-м туре итальянской Серии А. В игре было сразу несколько героев, один из которых - Руслан Малиновский. Именно украинский хавбек дважды ассистировал колумбийскому форварду Сапате. Фиалки создали камбек благодаря дублю Влаховича, но Аталанта все же дожала хозяев, реализовав пенальти. Команда Гасперини занимает четвертое место в турнирной таблице.

Серия А. 30-й тур

11 апреля. Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Аталанта" 2:3

Голы: Влахович 58, 67 - Д. Сапата 13, 40, Иличич 69 (пен.)