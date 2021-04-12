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Милан подыскал во Франции резервиста для Ибрагимовича
Совсем не результативного
"Милан" хочет подписать форварда французского "Марселя" Валера Жермена этим летом.
30 июня 30-летний Жермен станет свободным агентом. Он не входит в планы наставника команды Хорхе Сампаоли.
"Россонерри" хотят, чтобы игрок стал резервным нападающим для шведа Златана Ибрагимовича, информирует MilanNews.
В этом сезоне Валер провел 32 поединка за "Марсель", забил 3 гола, отдал 1 ассист. Трансферная стоимость игрока - 3 миллиона евро.
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