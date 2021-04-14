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Аллегри в последнем разговоре с президентом Ювентуса советовал избавиться от Криштиану Роналду
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Бывший тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри был недоволен работой с нападающим Криштиану Роналду.
La Repubblica сообщает, что во время последнего разговора с президентом "Ювентуса" Андреа Аньелли, когда Аллегри шел из клуба, тренер сказал:
Избавьтесь от Роналду, он мешает прогрессу команды и клуба.
Напомним, что срок контракта Роналду с "Ювентусом" заканчивается летом 2022 года.
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