Серия А. Милан вновь плох дома, но спасается благодаря сопернику

Милан. "Джузеппе Меацца"

: Ребич 13, Скамакка 68 (автогол) - Дестро 37

": Д. Доннарумма, Калулу (Далот 63), Кьер, Томори, Эрнандес, Кесси, Беннасер (Тонали 73), Салемакерс (Диас 63), Чалханоглу (Крунич 88), Ребич, Леау (Манджукич 63)

": Перин, Гольданига, Радованович, Мазьелло, Гильоне (Бираски 57), Бадель, Зайц, Строотман (Бехрами 83), Кассата (Пандев 74), Дестро (Пьяца 57), Скамакка (Шомуродов 74)

: Гольданига 26

Домашняя форма "Милана" уже стала почвой для шуток и мемов. Он не побеждал на "Сан Сиро" в шести матчах подряд во всех турнирах, всякий раз не забивая более одного мяча и играя плохо. В целом в домашней таблице лиги идёт лишь седьмым. Большинство вопросов к Стефано Пиоли именно на эту тему, и тренер отвечал, что думает и работает над решением проблемы. Также скандалы вокруг Златана Ибрагимовича, его дисквалификация, проблемы с новыми контрактами Доннаруммы и Чалханоглу отвлекали. Так что матч против "Дженоа", у которой Пиоли с "Миланом" ещё не выигрывал, был опасен.

Первый тайм подтвердил опасность. Хозяева вроде бы полностью владели инициативой, перекрывали соперника, выиграли владение мячом со счётом 59:41, по ударам по воротам - 8:2. При этом действовали уж слишком медленно, не создали с игры ничего, кроме комбинации с выведением Леау на ударную позицию. Тот, падая, пробил по центру. Они сумели открыть счёт ещё в дебюте, когда штрафной удар, отскоки и скидка Калулу принесли мяч под классный удар Ребича слёта. Но и генуэзцы, выигравшие лишь один матч из девяти последних, нашли "стандарт". Подачу Зайца с углового Дестро отлично замкнул головой.

После пропущенного "Милан" начал давить. Активно, но неточными ударами, навесами в никуда, прострелом Калулу на 48-ой минуте на Ребича, пробившего в космос с шести метров. На 62-ой Кьер чуть не повторил гол Дестро, но не попал. А Пьяца в контратаке ещё и чуть недокрутил в угол. Были и ещё несколько неплохих контратак. Сценарий очередного неудачного домашнего матча читался. И всё же мяч вновь оказался в воротах Перина. Причём от своего же игрока. Форвард Скамакка, пришедший помочь обороне, буквально прятался от подачи углового, уворачивался. Не сумел - мяч срикошетил от спины.

Далее "Милан" лишь хотел удержать преимущество. Он "сушил" игру, даже отдавал мяч сопернику. Пьяца мог наказать его за это. Но вновь недокрутил. А на 86-ой минуте ошибку Доннаруммы на выходе исправили Кьер и Томори. Они блестяще вытащили с линии ворот удары Мазьелло и Бехрами.

Ещё одно слабое выступление "россонери" дома. Они вновь своими силами забили лишь один мяч. Помог игрок, являющийся одной из трансферных целей команды в межсезонье. Помог остаться на втором месте и по итогам этого тура.