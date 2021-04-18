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Серия А. Милан вновь плох дома, но спасается благодаря сопернику

Италия
(4 голосов)

Косо, криво, но остаётся вторым

Серия А. Милан вновь плох дома, но спасается благодаря сопернику

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською
Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Дженоа" 2:1

Голы: Ребич 13, Скамакка 68 (автогол) - Дестро 37

"Милан": Д. Доннарумма, Калулу (Далот 63), Кьер, Томори, Эрнандес, Кесси, Беннасер (Тонали 73), Салемакерс (Диас 63), Чалханоглу (Крунич 88), Ребич, Леау (Манджукич 63)

"Дженоа": Перин, Гольданига, Радованович, Мазьелло, Гильоне (Бираски 57), Бадель, Зайц, Строотман (Бехрами 83), Кассата (Пандев 74), Дестро (Пьяца 57), Скамакка (Шомуродов 74)

Предупреждение: Гольданига 26

Домашняя форма "Милана" уже стала почвой для шуток и мемов. Он не побеждал на "Сан Сиро" в шести матчах подряд во всех турнирах, всякий раз не забивая более одного мяча и играя плохо. В целом в домашней таблице лиги идёт лишь седьмым. Большинство вопросов к Стефано Пиоли именно на эту тему, и тренер отвечал, что думает и работает над решением проблемы. Также скандалы вокруг Златана Ибрагимовича, его дисквалификация, проблемы с новыми контрактами Доннаруммы и Чалханоглу отвлекали. Так что матч против "Дженоа", у которой Пиоли с "Миланом" ещё не выигрывал, был опасен.

Первый тайм подтвердил опасность. Хозяева вроде бы полностью владели инициативой, перекрывали соперника, выиграли владение мячом со счётом 59:41, по ударам по воротам - 8:2. При этом действовали уж слишком медленно, не создали с игры ничего, кроме комбинации с выведением Леау на ударную позицию. Тот, падая, пробил по центру. Они сумели открыть счёт ещё в дебюте, когда штрафной удар, отскоки и скидка Калулу принесли мяч под классный удар Ребича слёта. Но и генуэзцы, выигравшие лишь один матч из девяти последних, нашли "стандарт". Подачу Зайца с углового Дестро отлично замкнул головой.

После пропущенного "Милан" начал давить. Активно, но неточными ударами, навесами в никуда, прострелом Калулу на 48-ой минуте на Ребича, пробившего в космос с шести метров. На 62-ой Кьер чуть не повторил гол Дестро, но не попал. А Пьяца в контратаке ещё и чуть недокрутил в угол. Были и ещё несколько неплохих контратак. Сценарий очередного неудачного домашнего матча читался. И всё же мяч вновь оказался в воротах Перина. Причём от своего же игрока. Форвард Скамакка, пришедший помочь обороне, буквально прятался от подачи углового, уворачивался. Не сумел - мяч срикошетил от спины.

Далее "Милан" лишь хотел удержать преимущество. Он "сушил" игру, даже отдавал мяч сопернику. Пьяца мог наказать его за это. Но вновь недокрутил. А на 86-ой минуте ошибку Доннаруммы на выходе исправили Кьер и Томори. Они блестяще вытащили с линии ворот удары Мазьелло и Бехрами.

Ещё одно слабое выступление "россонери" дома. Они вновь своими силами забили лишь один мяч. Помог игрок, являющийся одной из трансферных целей команды в межсезонье. Помог остаться на втором месте и по итогам этого тура.

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В статье: Серия А Дженоа (Генуя) Милан Милан (Италия)
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