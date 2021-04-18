Серия А. Наполи - Интер 1:1. Без радости и огорчения

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

: Ханданович 36 (автогол) - Эриксен 55

": Мерет, Ди Лоренцо, Кулибали, Манолас, Руи, Руис (Бакайоко 90+2), Демме, Политано (Хюсай 90+2), Зелински (Элмас 88), Л. Инсинье, Осимхен (Мертенс 74)

": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, Бастони, Хакими, Брозович, Эриксен (Гальярдини 84), Барелла, Дармиан (Перишич 69), Лукаку, Лаутаро Мартинес (Алексис Санчес 75)

: Кулибали 38, Демме 80, Политано 88, Мертенс 89, Манолас 90+3 - Дармиан 63, Хакими 90+3

Поражение "Ювентуса" позволяло "Наполи" сравняться с ним по очкам. Кроме того, нельзя подпускать к себе "Лацио". Хорошая форма, пять побед в шести последних матчах, в том числе и над "Миланом" и "Ромой" в гостях без пропущенных, также подстёгивали играть на победу. Даже против лидера лиги, первой команды в её истории, начавшей второй круг 11-ю победами подряд. Со всего четырьмя пропущенными. Из этих 11-ти шесть последних были всего с разницей в один мяч, "Интер" играл не лучшим образом. Сама серия вроде бы сняла напряжение. То есть уменьшила настрой. Неужели?

Первая четверть матча была вязкой, со всего тремя ударами по воротам. "Наполи" агрессивно прессинговал, но после перехватов просто перекатывал мяч. "Интер" спокойно защищался и не особо преуспевал в контратаках. Во второй четверти как раз движение началось. Обоюдное. И здесь уже хозяевам повезло. Во время стандартных положений дважды мяч от Лукаку отскакивал в каркас ворот, пас Лаутаро на Бареллу отчаянно прервал вратарь на грани пенальти. Прервал другой вратарь и банальный прострел Инсинье. Вот только в Хандановича врезался Де Фрай, из-за чего Самир выпустил мяч из рук.

Второй тайм "Интер" начал активно, серьёзным давлением. И доказал, что за 11 матчей, во время которых ни разу не отставал в счёте, не забыл свой важный козырь более ранних стадий сезона - умение отыгрываться. Подключение Эриксена прозевали, оставив тому уйму времени на прицеливание и удар низом с 18-ти метров. После чего обе вроде бы пытались атаковать, но уже далеко не так рьяно. А из большого преимущества во владении мячом хозяева не извлекали ничего. Прорыв на 81-ой минуте Политано завершил ударом в перекладину с немного острого угла.

Пенальти на 83-ей минуте в ворота гостей был отменён Даниэле Довери после просмотра видео. И вправду, там Де Фрай исполнил отличный подкат.

Вряд ли "Интер" особо доволен тем, что его серия из 11-ти побед закончилась, вряд ли доволен приближением "Милана" на расстояние девяти очков. Вместе с тем, он не должен волноваться из-за ничьей на таком сложном выезде перед туром посреди недели. "Наполи" также вряд ли особо доволен, но Дженнаро Гаттузо хотя бы впервые после трёх матчей не проиграл Антонио Конте в лиге. Рино остановил лидера и сам продолжает борьбу за место в Топ-4.