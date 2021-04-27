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На волне угроз в адрес сына – стало известно, когда Пирло могут уволить из Ювентуса
Положение алленаторе очень шаткое
Getty Images / Global Images Ukraine
Андреа Пирло покинет туринский "Ювентус" уже в ближайшее время – руководство "бьянконери" уволит специалиста в случае поражения итальянского гранда в матче с "Удинезе".
По информации TuttoJuve со ссылкой на газету La Stampa, в случае увольнения Пирло команду до конца сезона примет Игор Тудор.
Итальянская пресса также акцентирует внимание адекватных футбольных болельщиков на том, что в адрес 17-летнего Николо Пирло, сына Андреа, в последнее время регулярно поступают угрозы от ультрас "Ювентуса". "Ты и твой отец должны умереть" – примерно такие послания видит Николо в своих социальных сетях этой весной.
На данный момент "Ювентус" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии (66 очков). Столько же очков заработал "Наполи" (3 место) и "Милан" (5 позиция).
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