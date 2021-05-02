Пиоли: Ибрагимович влияет на каждого в команде

В матче 34-го тура Серии А встретились "Милан" и "Беневенто". Команда Пиоли переиграла соперника со счетом 2:0. После матча коуч "россонери" рассказал о своих впечатлениях от игры:

"Добиться успеха помог командный дух. Конечно, чувствовалось возвращение Златана Ибрагимовича, даже если он не попал в протокол. Ибрагимович - чемпион, который влияет на игру каждого в команде, заставляет всех вокруг себя играть лучше. Матч был важным для нас с турнирной точки зрения . Потеря очков могла дорого нам стоить. Мы понимали, что нужно было взять инициативу с первых минут и поддерживать быстрый темп. Думаю, нам еще стоит добавить в игре без мяча".

За четыре тура до окончания чемпионата "Милан" занимает второе место в таблице, набрав 69 очков.