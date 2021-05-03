Серия А. Торино поднимается, Парма вылетает

Турин. "Олимпико Гранде Торино"

: Войвода 63

Перед "Беневенто" и "Кальяри" в нынешнем туре стояли слишком сложные задачи. "Милан" и "Наполи" в гостях. "Специя" также играла в гостях. Никто из аутсайдеров не победил. А значит, у "Торино" появилась отличная возможность создать трёхочковый гандикап над зоной вылета и даже подняться на 15-ое место. Путь к нему казался лёгким. Ведь "Парма" очень слаба, на 19-ом месте лишь с одним очком в шести последних матчах и в случае ещё одного поражения вылетала из Серии А официально. Легко не получилось. У него сейчас ничего легко не получается. Но главное - победа.

Матч был крайне скучным, медленным, слабым. Обе команды боялись, не находили решений. Хозяева атаковали больше, гости ошибались чаще. Их вратарь Сепе - четырежды. После первой на 24-ой минуте Ансальди слёта попал в перекладину. Что было ответом на чуть неточный удар головой Корнелиуса. В начале второго тайма давление "Торо" уже было сильнее. И на 63-ей минуте левый латераль Ансальди прорвался и прострелил почти под рукой Сепе на правого латераля Войводу. Затем ещё и Белотти попадал в стойку. А "Парма" отвечала забросами на сорок метров в штрафную и ужасными ударами.

После трёх сезонов в Серии А "крестоносцы" покидают её. И это стало ясно уже за четыре тура до окончания сезона. Кошмарный сезон для них. А "быки" стают 15-ми и очень даже рассчитывают на спасение.