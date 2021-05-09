Серия А. Сассуоло в Еврокубковой зоне за счёт Ромы

Генуя. "Луиджи Феррарис"

: Дзаппакоста 85 - Распадори 14, Берарди 66

"Сассуоло" желает пробиться в Еврокубки и говорит об этом в последние недели постоянно. Роберто Де Дзерби называет выход в Лигу Конференций мечтой. "Дженоа" начала тур лишь в пяти очках над 18-ым местом и должна набирать очки. Всё это должно было обеспечить нам напряжённый матч. Но на самом деле получился большей частью сонный. Под влиянием раннего часа и ну не таких уж острых проблем и заданий команды большей частью играли сонно. Лишь иногда просыпаясь. "Нероверди" хватало раннего гола, 65-70 процентов владения мячом. И подарков соперника. У которого получалось мало.

Гости начали мощно. Сапата чуть не привёз автогол с прострела, затем Берарди и Распадори разыграли прямо через центр. Сапата вскоре пытался забить и в правильные ворота. Издали. Вратари отбили оба его удара. Зайц сравнял счёт, но гол был отменён с помощью ВАР из-за лёгкого фола в атаке. В начале второго тайма команды обменялись супермоментами. Распадори проиграл дуэль Перину, а Гольданига головой попал в перекладину. А на 66-ой минуте страсть "Дженоа" к грубым ошибкам сыграла уже результативно. Мазьелло просто забросил по дуге назад. Вместо Перина мяч достался Берарди.

Отличный удар левого латераля Дзаппакосты с линии штрафной в концовке матча не изменил имя победителя. Как и ещё один его похожий. Второй прошёл в сантиметрах от стойки с неправильной стороны.

"Сассуоло" обходит "Рому" и выходит на седьмое место. Ей придётся исправлять ситуацию в 19:00 против "Кротоне". А "Дженоа" будет полагаться на других аутсайдеров. Пока что тактика неплоха. Ясно, что даже после следующего тура она не опустится в зону вылета при любом раскладе.