Коллапс Ювентуса, будни Малиновского, сенатор с Беневенто. Итоги 35-го тура Серии А

"Интер" отпраздновал Скудетто наилучшим образом, даже не сильнейшим составом раздавив "Сампдорию". Игра в том матче и празднества после него на поле лишний раз подтверждали важность и справедливость достижения. И всё же в итогах 35-го тура Серии А мы сосредоточимся не на этом. И даже не на ливне голов - 39-ти в десяти матчах. А на турнирной интриге. На коллапсе "Ювентуса", прорывах "Милана", "Аталанты" и "Наполи", усталости "Лацио", золотых буднях Руслана Малиновского. А также на скандале в борьбе против вылета. Уже дошедшем и до парламента.

"Ювентус" - "Милан"

Логично было предположить, что матч в Турине не подарит нам каких-то особых фейерверков, ведь обе команды в плохой форме и не слишком уверены в себе. Логично было предположить, что главные звёзды - Криштиану Роналду и Златан Ибрагимович - не покажут себя, ведь второй страдает от травм и забил лишь однажды с февраля, а первый глядит в лес. Логично было предположить, что победит либо более опытный тренер Стефано Пиоли, либо более опытные игроки "Ювентуса". Что "Милан" прервёт ужасную серию из девяти поражений подряд на "Алльянц Стадиум". Но такого никто не мог предположить.

Можно указать на чёткие причины победы "Милана". В самом клубе спокойнее, скандал вокруг Суперлиги уже в прошлом. Паоло Мальдини приказал прекратить все переговоры по Джанлуиджи Доннарумме и Хакану Чалханоглу, принеся необходимое спокойствие. Пиоли подготовился, изменил тактическую схему. Сместил Чалханоглу номинально на фланг и выпустил ближе к Златану Брахима Диаса. Именно последний своим движением, прессингом, голом и заработанным пенальти побил соперника. В целом схема позволяла красиво безопасно комбинировать в центральной зоне. Также сработали замены. Анте Ребич забил.

Тем не менее, при всём уважении к победителю, этот матч был прежде всего проигран. Кроме мощного дебюта, "Ювентус" выглядел просто ужасно, не понимал, что делать, да и не хотел. Он просто не выглядел командой. Не понимал, где находится и насколько важен матч. Не знаю, что там делали в последние семь дней, но результатом этого стал полный коллапс. Во всех линиях, всех игроков. И тренерского штаба, вышедшего на игру без плана, выполнившего лишь две замены, не реагировавшего на ходы соперников. Хотя эти ходы были известны ещё до матча. Хозяев поля просто не было на нём.

Фабио Капелло, ныне эксперт Sky, ожидаемо назвал выступление "Юве" позорным, без каких-либо идей. При этом также заявил, что "Милан" ничего особенного, сложного не сделал. "Обе часто ошибались в пасах, "Милану" не хватало агрессии". Тем позорнее провал бывшего чемпиона. А Андреа Пирло повторил, что его команда хорошо работала, готовясь к матчу, с правильным настроем и фокусом. Была "жива и убеждена в способности выдать отличную игру". Потому он не может объяснить такое выступление. Возможно, совсем скоро объяснять придётся кому-то другому.

"Наполи" и "Аталанта"

В проваленной концовке первого круга, вызвавшей ссору Дженнаро Гаттузо с Аурелио Де Лаурентисом, "Наполи" также громил. И сразу же проигрывал. После 4:1 1:2, после 6:0 1:3. Потому 4:1 над "Специей" сразу же после 1:1 против "Кальяри" не стоит так превозносить. Тем не менее, серьёзность, осознание ситуации и мышление, с которыми команда подошла к матчу против команды, не побеждавшей дома в шести подряд, впечатляют. В первом круге она сидела на воротах "орлят" с 29-ю ударами, но проиграла, сейчас нанесла лишь 12 и играла на контратаках - и выиграла. С 3:0 уже на 44-ой минуте.

Героем с дублем и ассистом стал Виктор Осимхен. Именно он постоянно убегал в разрушительные контратаки. Пресса превозносила его, называя "сверхзвуковым", "лавиной", "поездом". Но плодотворно поработали все. Даже центр обороны Манолас-Ррахмани, отыгравший вместе в сезоне лишь 25 минут. Начал забивать Зелински с паса защитника Ди Лоренцо, закончил Лосано. Его гол и дубль Осимхена сделали "Наполи" единственной командой Серии А с тремя игроками, у которых как минимум десять забитых. И одной из двух в лигах Топ-5 с хотя бы девятью матчами с четырьмя забитыми. Вместе с "Баварией".

"Наполи" в Топ-4.

"Аталанта" также там. Даже удержала второе место. К ней также были вопросы после ничьей в предыдущем матче. После шести матчей лишь с одной большой победой, упущенных шансов, пропущенных мячей, уменьшения скорости. Да даже после первого тайма этого. Очень похожего на всё, что было в последнее время. Полное преимущество, лишь один гол и даже некоторая заторможенность. Джан Пьеро Гасперини и Луис Муриэль признали увеличение давления на команду. Но колумбиец же и заявил то, что игроки команды заявляют постоянно. Они хотят занять историческое для клуба второе место.

В принципе, было очевидно, что рано или поздно уже вылетевшая "Парма" сломается. Тем более, при такой скамье запасных соперника. В перерыве Руслан Малиновский заявил, что всё под контролем и нужен лишь второй гол. Он пришёл быстро, и после этого всё было ясно. После этого налетел циклон, как заявил Tuttosport. Причём именно запасные Муриэль и Пессина сделали гол. А в целом все четыре гола во втором тайме забили вышедшие на замену. Такого со времён начала подсчёта подобной статистики 27 лет назад никому в лиге не удавалось.

"Лацио"

Было ясно, что выезд "Лацио" сложнее, чем "Наполи" и "Аталанты". Было ясно, что он смертельно устал. И что "Фиорентина", давшая дома бой всем грандам, даст и сейчас. Симоне Индзаги после матча заявил, что сложность матча и жёсткость соперника были ожидаемыми, что его команда уже прошла изнуряющий путь, догоняя Топ-4. Она боролась, приняла бой с множеством стыков и фолов, нередко грязной игрой. Но этот бой проиграла полностью. И в самих стыках, и на поле, проиграв заслуженно. По объективным причинам. У неё нет скамьи запасных, лидеры не в лучшей физической форме.

Можно заявить, что "Лацио" проиграл тактически. Ему было отдано владение мячом, что он не любит. Индзаги также заявил, что реализуй свой супермомент Корреа в первом тайме - всё могло бы пойти иначе. Но какие могут быть претензии к Хоакину после двух дублей в двух предыдущих матчах? К Милинковичу-Савичу, игравшему со сломанным носом, к постоянно играющему с травмой Луису Альберто. Они прошли отличный путь, подойдя к матчу с 21-им очком из 24-ёх возможных. Они просто смертельно устали.

"Сассуоло" и "Рома"

Индзаги практически признаёт, что попасть в Топ-4 будет крайне сложно. Хотя не теряет надежды. Он уже рад тому, что команда вновь будет в Еврокубках. Хотя официально она всё ещё не там. Из-за "Сассуоло", набравшего отличный темп. Впрочем, "нероверди" смотрят на более реальную цель. "Рома" в двух очках. Роберто Де Дзерби в очередной раз подтвердил желание вывести "нероверди" на Евроарену. Он также считает, что его команда развивается. Действительно, она научилась добывать дежурные победы и выдавать серии. Пять побед и ничья в последних шести матчах - отличный темп.

В Генуе не было ни лёгкости, ни яркости, зато были качество и безжалостность к ошибкам соперников. "Я очень доволен нашим развитием. Мы поняли, что иногда нужно бороться и качество не всегда самая важная вещь. Я доволен нашей игрой в первые 25 минут и борьбой в концовке. Мы поставили целью Еврокубки давно и должны бороться до конца".

"Рома"? Она относится к попаданию в Лигу Конференций с меньшим энтузиазмом. Первый тайм матча против "Кротоне", несмотря на штурм, на 11:0 по ударам по воротам, закончился унынием. Но во втором "джаллоросси" даже в итоге устроили разгром. На контратаках, выманив соперника на свою половину поля. В Еврозабеге они всё ещё впереди.

Борьба против вылета

В этот уик-энд у аутсайдеров получилось по-разному. "Фиорентина" наконец-то одержала первую домашнюю победу с февраля и убежала на безопасное расстояние. С таким прогрессом в игре, Душаном Влаховичем, его дублем и 21-им голом в сезоне, она может не беспокоиться. "Дженоа" проиграла, но её наставник Давиде Баллардини говорит о близости спасения. "Торино" уже праздновал спасение после гола на 86-ой минуте, даже травмированные поскакали на одной ноге для объятий. Однако тут же пропущенный опустил на землю. "Специи" же оставалось лишь признать беспомощность против "Наполи".

В Беневенто также получилось что-то особенное. В футбол хозяева матч за не шесть, а даже девять очков проиграли. Хотя и доминировали, пропускали слишком лёгкие голы на первой и последней минутах матча. Они лишь с двумя очками в семи последних турах и заслуживают вылета. Но главной темой матча стало не это. А решение арбитра Даниэле Довери отменить пенальти на 87-ой минуте, который мог сделать счёт 2:2. Вызвавшее бурную реакцию. Даже заявления президента клуба Оресте Вигорито о том, что арбитр ВАР Паоло Маццолени "послан убить южные клубы". "Они хотят видеть нас в Серии Б".

Причины отменять пенальти были, поскольку игрок атаки начал падать до контакта. Были и причины назначать, ведь контакт был. Но дело даже не в этом. А в правилах. И в жалости из-за того, что судьбу вылета решает такой эпизод. Пожалуй, лучше всех высказался главный тренер "ведьм" Филиппо Индзаги. "Рефери сказал мне, что контакт не был настолько сильным, но если он признаёт, что был контакт, ВАР не может вмешиваться. Мы не хотим так вылетать. Я горжусь игроками, которые владели инициативой сегодня и заслужили победить. Некоторые из них плачут, ощущения, будто нас ограбили".

Сенатор Сандра Лонардо заявила, что подаст депутатский запрос Премьер-министру с целью выяснить, расследовать, почему на два подряд матча с участием "Кальяри" против южных команд на ВАР был назначен Маццолени? И случайность ли то, что в обоих матчах он убедил главного арбитра просмотреть видео и отменить гол и пенальти - решения, которые сыграли в пользу "Кальяри"? Вот настолько всё серьёзно.

Украинский след

Даже уже как-то буднично писать об очередном успехе Малиновского. Руслан продлил серию, выйдя уже на пять голов и семь ассистов в восьми последних матчах. Как-то буднично он получил мяч от Иличича, избавился от защитников и ювелирно пробил с 20-ти метров под стойку. Буднично тащил команду вперёд на фоне общей заторможенности, прорывался, раздавал умные пасы, на которые медленные партнёры по команде не успевали. Именно такое будничное выступление подтвердило, насколько он в хорошей форме и насколько важен для команды. Даже при том, что в предыдущих матчах делал больше.

Лавры лучшего игрока матча заслуженно достались Муриэлю за два гола и ассист. Прорвало команду после 58-ой минуты, после ухода украинца с поля. Но его в иерархии матча все СМИ ставили вторым. С оценкой "7.5" (иногда "7") и лучшими комплиментами. А Gazzetta Dello Sport даже посчитал лучшим. "Всё, чего он сейчас касается, превращается в золото", - заявил Calcio Atalanta. "Фантастические мячи", "феноменальный", "ценный", "фундаментальный игрок для команды" - поддержали другие. И мы поддержим.