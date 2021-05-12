Серия А. Ассист Малиновского, 7:0 Милана, статус-кво в борьбе за Топ-4

Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"

"Сассуоло" - "Ювентус" 1:3

Голы: Распадори 59 - Рабио 28, Криштиану Роналду 44, Дибала 66

Нереализованный пенальти: Берарди 16 (вратарь)

"Сассуоло": Консильи, Тольян, Марлон, Д. Феррари (Кирикеш 56), Кирьякопулос (Рожерио 77), Локателли, Обьянг (М. Лопес 56), Берарди, Х. Траоре (Дефрель 56), Бога (Джуричич 77), Распадори

"Ювентус": Буффон, Данило, Де Лихт, Бонуччи, Алекс Сандро, Артур (Бентанкур 61), Рабио, Кулушевски, Кьеза (Куадрадо 81), Дибала (МакКенни 81), Криштиану Роналду

Предупреждения: Марлон 18 - Данило 24, Кьеза 33

Позорное поражение от "Милана" грозило разрушить "Ювентус". Андреа Пирло чуть не уволили, начали говорить, что игроки недовольны его тренировками, не верят в него. А также недовольны Криштиану Роналду, пропустившего тренировку из-за рекламного визита в офисах Феррари. Весь яд полез наружу. А здесь ещё и выезд к "Сассуоло", который в лучшей форме за три года, набрал 16 очков из 18-ти последних возможных и чётко говорит о борьбе за Еврокубки. Хотя и Пирло говорил, говорил о злости и сверхмотивации. О гордости чемпиона и нежелании сдаваться. Всё это мы увидели.

Вообще-то, "Сассуоло" играл лучше. С самого начала. Отлично быстро атаковал, особенно с правого фланга. По владению мячом и ударам по воротам опережал почти в два раза. В первом тайме Траоре дважды не попал из отличных позиций. Бонуччи сбил Распадори в своей штрафной. Однако Берарди пробил плохо, и Буффон, объявивший об уходе из "Ювентуса", чётко отбил. Рабио, потерявший мяч в эпизоде с пенальти, исправился прорывом и ударом низом на противоходе. А Роналду получил длинный заброс, легко убрал Марлона и легко пробил мимо Консильи, забив свой сотый гол за "Ювентус".

Было ясно, что "Сассуоло" будет бороться. В предыдущем сезоне он возвращался в матчах против "Юве" с 0:1 и 0:2, оба раза на ничьи. Здесь начал с паса вразрез на Распадори на 59-ой минуте. Однако Дибала вернул преимущество в два мяча. Кстати, также забив свой сотый гол за клуб. И оставив его в борьбе за Топ-4. До которой, несмотря на всю депрессию в стане "зебр", лишь одно очко. Им нужно продолжать борьбу.

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Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Беневенто" 2:0

Голы: Муриэль 22, Пашалич 67

"Аталанта": Голлини, Хатебур, Ромеро, Паломино, Гозенс (Джимсити 60), Де Роон, Фройлер, Пессина (Пашалич 61), Малиновский (Иличич 60), Муриэль (Миранчук 67), Д. Сапата (Ламмерс 89)

"Беневенто": Монтипо, Туя, Глик, Кальдирола, Импрота, Виола (Ионицэ 59), Дабо (А. Тельо 84), Хетемай (Депаоли 74), Барба (Летиция 74), Гаич (Капрари 58), Лападула

Предупреждения: Иличич 81 - Туя 40, Кальдирола 80

Удаление: Кальдирола 82 (вторая желтая)

"Аталанта" разорвала две команды подряд из второй десятки турнирной таблицы - 5:0, 5:2. Но двух подряд из Топ-10 не победила, получив по красной карточке, упустив кучу моментов и голевое преимущество. Это должно было насторожить Джан Пьеро Гасперини. Конечно, "Беневенто" никак не из Топ-10, он 18-ый. Набрал лишь два очка в предыдущих семи матчах. Но именно поэтому для него этот матч был критически важен, именно поэтому ожидалось, что он не уступит без боя. Ещё и скандальное поражение от "Кальяри" зажгло огонь борьбы, реванша. И такого соперника удалось победить не сразу.

Даже в разгромных матчах бергамцы проводили первый тайм бледновато. Здесь, как и в Парме в воскресенье, заперли соперника на его половине поля, держали владение мячом на 73-ёх процентах. Не позволяли ему создавать что-либо. Хотя и сами создали мало. Руслан Малиновский, вновь наиболее светлая голова из всех, двигал мяч вперёд, пытался прорываться, несмотря на сложности, отдал свой очередной умнейший голевой пас вразрез Муриэлю. Но украинец в итоге даже остался без ударов по воротам. Было тяжело против плотной обороны в таком довольно медленном темпе.

В концовке первого тайма и начале второго уже и гости начали лезть в атаку. С другой стороны, это открыло простор хозяевам. Монтипо пришлось тащить удар Муриэля. Пашалич ворвался в штрафную, получил мяч слева от Сапаты, и у него даже было много времени для обработки и удара низом. А далее лишь оставалось довести дело до конца и сохранить статус-кво в турнирной таблице. Еще и удаление Кальдиролы помогло. Сил на атаку "Аталанта" уже не хотела тратить.

Восемь побед и две ничьи в последних десяти матчах. Подопечные Джан Пьеро Гасперини вторые.

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Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Милан" 0:7

Голы: Эрнандес 19, Кесси 26 (пен.), Диас 50, Эрнандес 62, Ребич 67, 72, 79

"Торино": Сиригу, Льянко, Бремер, Буонджорно, Синго, Мандрагора, Базелли (Верди 56), Линетти (Ринкон 56), Родригес (Ансальди 56), Бонаццоли, Дзадза

"Милан": Д. Доннарумма, Калабрия, Кьер, Томори, Эрнандес (Далот 69), Кесси, Беннасер (Мейте 46), Кастильехо, Диас (Крунич 63), Чалханоглу (Леау 70), Ребич (Манджукич 80)

Предупреждения: Базелли 44, Линетти 48 - Беннасер 31

К матчу против "Ювентуса" "Милан" подходил не очень уверенным в себе, после серии неровных результатов и игры. Громкая победа грозила другой крайностью - эйфорией, которую алленаторе Стефано Пиоли пытался притушить. Стоило, поскольку ожидал соперник, любящий ничьи. Лидер по ним в Серии А, сведший вничью и пять из семи последних очных матчей с "россонери" дома. А другие два выигравший. Жёсткий соперник, успешно борющийся против вылета. Против него безалаберность была крайне опасно. О чём и говорил Пиоли. Видимо, это дошло до его подопечных.

Несмотря на 64 процента владения мячом, начали гости медленно. По воротам били как раз хозяева. Но первый же удар, на 19-ой минуте, стал удачным. Эрнандес блестяще пробил с 17-ти метров. Затем от удара Кесси спасал Сиригу, а Кастильехо добивал в стойку. Саму также заработал пенальти. Не стопроцентный, ведь это он врезал по ноге подкатывавшегося Льянко. Но арбитры не подошли к видео. "Торино" пытался отыграться ещё до перерыва, Доннарумма спас от удара Бремера. Однако в начале второго тайма потерял мяч у своей штрафной, и Кесси выложил победителю "Юве" Диасу.

Далее "Милан" уже издевался над соперником. Эрнандес издевательски забросил, Ребич легко замкнул, Леау отдал ему ещё один после ещё одной потери хозяев у своей штрафной.

Можно сказать, что Давиде Никола был наказан за желание сберечь силы на матч против прямого конкурента в борьбе против вылета - "Специи". Ведь сегодня именно с этой целью он усадил в запас Андреа Белотти и двух людей, сделавших два последних гола команды до этого матча - латералей Войводу и Ансальди. Посыл своим же игрокам эти решения дали красноречивый. А "Милан" добыл уже свою 15-ю гостевую победу в сезоне. Это повторение рекорда лиги всех времён. Разгром "Ювентуса" поднял его уверенность в себе до небес.

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Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Рома" 3:1

Голы: Брозович 11, Весино 20, Лукаку 90 - Мхитарян 31

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Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Парма" 1:0

Гол: Иммобиле 90+5

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Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Сампдория" - "Специя" 2:2

Голы: Верре 30, Кейта Бальде 80 - Побега 15, 73

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Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Дженоа" 0:2

Голы: Дзаппакоста 13, Скамакка 62 (пен.)