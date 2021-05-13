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Серия А. Кротоне покидает последнее место

Италия
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Завершился 36-ой тур

Серия А. Кротоне покидает последнее место

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Кротоне. "Эцио Шида"

"Кротоне" - "Эллас Верона" 2:1

Голы: Унас 2, Мессиас 75 - С. Молина 87 (автогол)

36-ой тур Серии А в Кротоне завершали худшая команда Топ-10 и худшая команда всей лиги. В последнее время в лиге худшие обе. "Кротоне" выиграл один и проиграл восемь из последних девяти матчей, причём последний - со счётом 0:5 "Роме". "Верона" набрала пять очков в последних десяти матчах. В двух последних играла вничью, но с командами, которые борются против вылета. В такой встрече не могло быть ни особой интриги, ни особого уровня игры. Хотя бы страсть в концовке появилась.

Хозяева победили справедливо. Начали забросом, Симы и Унас разыграли. Удар Адама получился корявым, но точным. Далее его более плотный удар отбил вратарь. Во втором тайме он прорвался по левому флангу и выложил Мессиасу. А гости, владевшие мячом 63 процента времени, до второго гола создали лишь опасный удар головой Давидовича с подачи углового. Кордас отбил. В концовке же в минуты давления удался лишь автогол с углового. Молина под давлением соперника не сумел выбить в правильную сторону.

"Кротоне" обходит "Парму" и выходит на 19-ое место. "Верона" остается десятой.

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В статье: Серия А Эллас Верона Кротоне (Кротоне)
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