Экс-владелец французского клуба хочет выкупить Дженоа, Валенсию и Саутгемптон

Бывший владелец французского "Лилля" Жерар (Херард) Лопес Фохака хочет купить "Дженоа" у действующего президента Энрико Прециози, сообщает L'Equipe.

Президент годами официально выставлял "рособлу" на продажу и, наконец, покупатель нашелся.

Также Жерар Лопес ведет переговоры о покупке "Саутгемптона" в Английской премьер-лиге и "Валенсии" в испанской Ла Лиге.

Читайте также 15 лет и 274 дня: в Серии А случился самый ранний дебют игрока

49-летний бизнесмен - бывший баскетболист, выступавший в университетском чемпионате США, а между 2009 и 2015 годами он был президентом команды Формулы-1 Lotus, там он и остался акционером. Его инвестиции варьируются от сферы технологий до энергетического сектора.