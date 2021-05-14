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Экс-владелец французского клуба хочет выкупить Дженоа, Валенсию и Саутгемптон

Италия
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Экс-владелец французского клуба хочет выкупить Дженоа, Валенсию и Саутгемптон

Фото: L'Equipe/автор невідомий

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Бывший владелец французского "Лилля" Жерар (Херард) Лопес Фохака хочет купить "Дженоа" у действующего президента Энрико Прециози, сообщает L'Equipe.

Президент годами официально выставлял "рособлу" на продажу и, наконец, покупатель нашелся.

Также Жерар Лопес ведет переговоры о покупке "Саутгемптона" в Английской премьер-лиге и "Валенсии" в испанской Ла Лиге.

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49-летний бизнесмен - бывший баскетболист, выступавший в университетском чемпионате США, а между 2009 и 2015 годами он был президентом команды Формулы-1 Lotus, там он и остался акционером. Его инвестиции варьируются от сферы технологий до энергетического сектора.

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В статье: "Саутгемптон" Валенсия Дженоа (Генуя)
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