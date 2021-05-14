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Экс-владелец французского клуба хочет выкупить Дженоа, Валенсию и Саутгемптон
Пока по одному
Фото: L'Equipe/автор невідомий
Бывший владелец французского "Лилля" Жерар (Херард) Лопес Фохака хочет купить "Дженоа" у действующего президента Энрико Прециози, сообщает L'Equipe.
Президент годами официально выставлял "рособлу" на продажу и, наконец, покупатель нашелся.
Также Жерар Лопес ведет переговоры о покупке "Саутгемптона" в Английской премьер-лиге и "Валенсии" в испанской Ла Лиге.
49-летний бизнесмен - бывший баскетболист, выступавший в университетском чемпионате США, а между 2009 и 2015 годами он был президентом команды Формулы-1 Lotus, там он и остался акционером. Его инвестиции варьируются от сферы технологий до энергетического сектора.
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