Милан продлит контракт с одним из основных игроков

"Милан" хочет продлить контракт с Давиде Калабриа, так как срок действия текущего соглашения заканчивается в 2022-м году. Вскоре состоится встреча агента игрока с руководством клуба по этому поводу.

Сейчас правый защитник зарабатывает 1,1 млн евро в год, а по новому контракту его зарплата может вырасти до 2 млн евро.

В текущем сезоне Серии А игрок провел 30 матчей за "Милан", забил два гола и отдал два ассиста. Сейчас стоимость футболиста составляет 25 млн евро.