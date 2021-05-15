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Милан продлит контракт с одним из основных игроков

Италия
(1 голосов)

Правый защитник "россонери" важен для руководства клуба

Милан продлит контракт с одним из основных игроков

Фото: МіланАС.ру

Новина українською

"Милан" хочет продлить контракт с Давиде Калабриа, так как срок действия текущего соглашения заканчивается в 2022-м году. Вскоре состоится встреча агента игрока с руководством клуба по этому поводу.

Сейчас правый защитник зарабатывает 1,1 млн евро в год, а по новому контракту его зарплата может вырасти до 2 млн евро.

В текущем сезоне Серии А игрок провел 30 матчей за "Милан", забил два гола и отдал два ассиста. Сейчас стоимость футболиста составляет 25 млн евро.

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В статье: Милан (Италия) Давиде Калабрия
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Источник:
NicoSchira

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