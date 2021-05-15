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Гасперини: Футбол - странный вид спорта
Главный тренер "бергамасков" рад выходу в Лигу чемпионов
Коуч "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини поделился впечатлениями после победы над "Дженоа" в матче 37-го тура Серии А (4:3):
"Было трудно поверить, что мы сможем выйти в Лигу чемпионов третий год подряд, особенно в этом сезоне, когда конкуренция невероятна высока.
Мы едва не упустили победу над "Дженоа"? Футбол — странный вид спорта. Команда, которая прекрасно начала матч и доминировала, в концовке просто перестала играть. Мы были лучше, но "Дженоа" заслуживает похвалы за то, что им удалось вернуться в игру. В каком-то смысле хорошо, что у нас осталось неудовлетворение после сегодняшнего матча, проанализируем ошибки и постараемся не допустить их в среду" - сказал Гасперини.
Благодаря этой победе команда обеспечила себе место в топ-4 по итогам чемпионата, и теперь напрямую попадет в группу Лиги чемпионов.
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