Чемпион Италии - залог в соглашении между китайцами и американцами

Китайская Suning официально завершила сделку по инвестированию американской компанией "Oaktree Capital" в "Интер" 275 млн евро.

Oaktree приобрел 31% акций клуба за € 33 млн. Но это лишь часть сделки. Есть еще заем на € 242 млн евро. И в этом случае речь идет уже о 68,55% акций, принадлежащих Suning. Они стали залогом на случай, если китайская компания не вернет деньги.

"Интер" опубликовал заявление через информационное агентство ANSA.

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После взвешенного процесса с общим долгосрочным видением проекта завершена операция по финансированию, основанную на акциях с фондами, управляемыми Oaktree Capital Management L.P. Благодаря этому финансированию акционеры будут продолжать поддерживать FC Internazionale Milano с целью преодоления трудностей и утраченных в период COVID возможностей.

По данным Calcio e Finanza, холдинговая компания "Inter - Great Horizon" - получит 275 млн евро.

Из них 33 миллиона евро пойдут на выкуп квоты, которой LionRock (31,05% клуба), а остальные поможет покрыть непогашенные долги "Интера" и позволит клубу успешно начать новый сезон.

По условиям соглашения, если Suning не вернет займа, то Oaktree Capital возьмет Интер под свой контроль.

Это не совсем иначе, чем ссуда Elliott Management Corporation предыдущему владельцу "Милана" Юнхону Ли, который не смог ее вернуть и увидел, что клуб фактически был возвращен.