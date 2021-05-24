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Марио Манджукич попрощался с Миланом
Игрок покидает клуб
Нападающий Марио Манджукич попрощался с "Миланом". Хорватский форвард покидает итальянский клуб в связи с истечением срока действия контракта.
"Играть за "Милан" было удовольствием. Я благодарен руководству клуба за предоставленную возможность, тренерскому штабу — за самоотверженный труд и моим товарищам по команде, которые являются не только отличными игроками, но и прекрасными людьми. Рад, что нам удалось вернуть великий клуб в Лигу чемпионов, где он и должен быть. Желаю всем в клубе только всего самого лучшего в будущем", — написал Манджукич на своей странице в "Инстаграме".
Манджукич перешёл в "Милан" в январе 2021 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 10 матчах итальянской Серии А.
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