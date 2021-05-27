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Не нравится сидеть на лавке: форвард Челси уже ищет себе дом в Милане
Еще и главного конкурента простили и вызвали в сборную
Getty Images / Global Images Ukraine
Французский нападающий лондонского "Челси" Оливье Жиру может переехать на Апеннины. Об этом сообщает итальянский портал Calciomercato. "Милан" договорился с форвардом о личном контракте на два года с окладом в размере 4 миллионов евро в год.
Оливье уже подыскивает себе дом в Милане. Сторонам осталось утрясти мелкие детали. О переезде Жиру должны сообщить после финала Лиги чемпионов между лондонским "Челси" и "Манчестер Сити", решающий матч турнира состоится 29 мая.
При немецком специалисте Томасе Тухеле французский форвард забил 2 гола в феврале, после чего окончательно угодил в запас. Из-за этого Дидье Дешам вызвал в сборную Франции Карима Бензема.
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