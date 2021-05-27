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Не нравится сидеть на лавке: форвард Челси уже ищет себе дом в Милане

Италия
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Еще и главного конкурента простили и вызвали в сборную

Не нравится сидеть на лавке: форвард Челси уже ищет себе дом в Милане

Getty Images / Global Images Ukraine

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Французский нападающий лондонского "Челси" Оливье Жиру может переехать на Апеннины. Об этом сообщает итальянский портал Calciomercato. "Милан" договорился с форвардом о личном контракте на два года с окладом в размере 4 миллионов евро в год.

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Оливье уже подыскивает себе дом в Милане. Сторонам осталось утрясти мелкие детали. О переезде Жиру должны сообщить после финала Лиги чемпионов между лондонским "Челси" и "Манчестер Сити", решающий матч турнира состоится 29 мая.

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При немецком специалисте Томасе Тухеле французский форвард забил 2 гола в феврале, после чего окончательно угодил в запас. Из-за этого Дидье Дешам вызвал в сборную Франции Карима Бензема.

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В статье: Оливье Жиру Челси (Лондон) Милан
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Источник:
Calciomercato

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