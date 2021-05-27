Парма объявила о назначении нового главного тренера

"Парма" официально объявила о назначении Энцо Мареска на пост главного тренера.

Детали контрактного соглашение не сообщаются.

Прошлым местом работы 41-летнего специалиста был "Манчестер Сити" U23, который он возглавлял с августа 2020-года. Также итальянский наставник работал помощником главного тренера в "Вест Хэме" и в качестве технического помощника в "Севилье".

Напомним, что "Парма" завершила сезон чемпионата Италии на последней, 20-й строчке в турнирной таблице, набрав 20 баллов.