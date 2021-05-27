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Парма объявила о назначении нового главного тренера
Детали контрактного соглашение не сообщаются
Фото: parmacalcio1913.com
"Парма" официально объявила о назначении Энцо Мареска на пост главного тренера.
Детали контрактного соглашение не сообщаются.
Прошлым местом работы 41-летнего специалиста был "Манчестер Сити" U23, который он возглавлял с августа 2020-года. Также итальянский наставник работал помощником главного тренера в "Вест Хэме" и в качестве технического помощника в "Севилье".
Напомним, что "Парма" завершила сезон чемпионата Италии на последней, 20-й строчке в турнирной таблице, набрав 20 баллов.
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