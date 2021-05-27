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Парма объявила о назначении нового главного тренера

Италия
(1 голосов)

Детали контрактного соглашение не сообщаются

Парма объявила о назначении нового главного тренера

Фото: parmacalcio1913.com

Новина українською

"Парма" официально объявила о назначении Энцо Мареска на пост главного тренера.

Детали контрактного соглашение не сообщаются.

Прошлым местом работы 41-летнего специалиста был "Манчестер Сити" U23, который он возглавлял с августа 2020-года. Также итальянский наставник работал помощником главного тренера в "Вест Хэме" и в качестве технического помощника в "Севилье".

Напомним, что "Парма" завершила сезон чемпионата Италии на последней, 20-й строчке в турнирной таблице, набрав 20 баллов.

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В статье: Парма (Парма) Энцо Мареска
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Источник:
parmacalcio1913.com

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Комментарии (1)
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белорус (Киев)
27.05.2021 в 15:11
Ну, ну, с таким "супер" тренером будете не один год вылезать из этой дыры, под названием серия В. Бабло ж есть, пригласи ты Раньери или Конте, так берут какую-то Х-ню. Да, Парму 90-х, к сожалению, мы теперь уже никогда не увидим.
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