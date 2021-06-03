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Состоялся определяющий разговор о судьбе Криштиану Роналду и Пауло Дибалы в Ювентусе

Италия
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Две разные истории

Состоялся определяющий разговор о судьбе Криштиану Роналду и Пауло Дибалы в Ювентусе

Getty Images / Global Images Ukraine

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Новый главный тренер итальянского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри провел встречу с руководством клуба по поводу шагов в летнее трансферное окно.

Одной из тем для обсуждения стало будущее португальского форварда Криштиану Роналду - лучшего нападающего Серии А сезона 2020/21.

В клубе уверены, что португалец рассматривает вариант с уходом, и поэтому Аллегри хотел бы как можно скорее решить этот вопрос тем или иным образом, чтобы сосредоточиться на объединении команды, сообщает Goal.com.

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Также на собрании был поднят вопрос о будущем форварда Пауло Дибалы. Его контракт тоже заканчивается в 2022 году. "Ювентус" намерен продлить соглашение с аргентинцем и ведет переговоры с его агентом.

У Аллегри сложились прекрасные отношения с аргентинским нападающим, и тренер хотел бы, чтобы тот вышел "из тени Роналду".

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Массимилиано Аллегри Пауло Дибала
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