Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Состоялся определяющий разговор о судьбе Криштиану Роналду и Пауло Дибалы в Ювентусе
Две разные истории
Getty Images / Global Images Ukraine
Новый главный тренер итальянского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри провел встречу с руководством клуба по поводу шагов в летнее трансферное окно.
Одной из тем для обсуждения стало будущее португальского форварда Криштиану Роналду - лучшего нападающего Серии А сезона 2020/21.
В клубе уверены, что португалец рассматривает вариант с уходом, и поэтому Аллегри хотел бы как можно скорее решить этот вопрос тем или иным образом, чтобы сосредоточиться на объединении команды, сообщает Goal.com.
Также на собрании был поднят вопрос о будущем форварда Пауло Дибалы. Его контракт тоже заканчивается в 2022 году. "Ювентус" намерен продлить соглашение с аргентинцем и ведет переговоры с его агентом.
У Аллегри сложились прекрасные отношения с аргентинским нападающим, и тренер хотел бы, чтобы тот вышел "из тени Роналду".
Популярное сейчас
- СМИ: Переговоры Шахтера по трансферу Педриньо приостановлены
- УПЛ официально утвердила дату и место проведения матча за Суперкубок
- Без лидера Динамо и финалиста ЛЧ. Заявка сборной Украины на матч с Северной Ирландией
- Шевченко назвал сборную, с которой не хотел бы встретиться на Евро-2020
- Один из лидеров Зари женился на своей шикарной подруге. ФОТО
- Девушка дня. Роскошная жена четырехкратного обладателя Лиги чемпионов Матео Ковачича. ФОТО