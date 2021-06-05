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Президент Ювентуса заявляет, что в УЕФА есть сторонники Европейской Суперлиги

Италия
(1 голосов)
Президент Ювентуса заявляет, что в УЕФА есть сторонники Европейской Суперлиги

Фото: Ювентус

Новина українською

Президент итальянского "Ювентуса" Андреа Аньелли, адепт альтернативной УЕФА Европейской Суперлиги, выступил с заявлением, в котором попытался предупредить санкции против своего клуба.

Он заявил, что три клуба, которые до сих пор так и не вышли из Суперлиги, итальянский "Ювентус", а также испанские "Барселона" и "Реал", полны решимости, чтобы добиться полной реформы соревнований - прежде всего в интересах клубов.

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Другие виды спорта уже изменились в таком плане. И почти все заинтересованы в изменении модели.

Соглашение между учредителями было обусловлена ​​предыдущим признанием УЕФА права на конкуренцию. Сегодня эта организация стала закрытой, занимается обидами и работает высокомерными методами. К счастью, я знаю, что не все в УЕФА думают одинаково с руководством.

Напомним, что "Ювентус", "Барселону" и "Реал" могут на 1-2 года дисквалифицировать из Лиги чемпионов - в качестве наказания за невыход из Европейской Суперлиги.

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В статье: УЕФА Ювентус (Турин) Андреа Аньелли Суперлига
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Комментарии (2)
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Барселиниус (землянин)
05.06.2021 в 00:28
Аньели, Перес и Бартомеу таки шо то знают раз полны решимости. Свои люди в УЕФА и всё такое... Старая посудина дала течь.. )))
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kalan-86 (Анкара)
05.06.2021 в 00:31
Бартомеу уже слез с воза...
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