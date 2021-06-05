Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент Ювентуса заявляет, что в УЕФА есть сторонники Европейской Суперлиги
Фото: Ювентус
Президент итальянского "Ювентуса" Андреа Аньелли, адепт альтернативной УЕФА Европейской Суперлиги, выступил с заявлением, в котором попытался предупредить санкции против своего клуба.
Он заявил, что три клуба, которые до сих пор так и не вышли из Суперлиги, итальянский "Ювентус", а также испанские "Барселона" и "Реал", полны решимости, чтобы добиться полной реформы соревнований - прежде всего в интересах клубов.
Другие виды спорта уже изменились в таком плане. И почти все заинтересованы в изменении модели.
Соглашение между учредителями было обусловлена предыдущим признанием УЕФА права на конкуренцию. Сегодня эта организация стала закрытой, занимается обидами и работает высокомерными методами. К счастью, я знаю, что не все в УЕФА думают одинаково с руководством.
Напомним, что "Ювентус", "Барселону" и "Реал" могут на 1-2 года дисквалифицировать из Лиги чемпионов - в качестве наказания за невыход из Европейской Суперлиги.
Популярное сейчас
- Вторая лига. Ответы даны - последний тур лишь формальность, Эпицентр мимо Первой лиги, Металлург третий на юго-востоке
- Канал Украина покажет матч сборной с Кипром в записи
- Шахтер улучшил предложение по трансферу Педриньо
- Абрамович не помог - Лукаку принял решение относительно своего будущего
- Один из лидеров Зари женился на своей шикарной подруге. ФОТО
- Девушка дня. Роскошная жена четырехкратного обладателя Лиги чемпионов Матео Ковачича. ФОТО
Новости по теме
- 13:56 Зарубежные Чеферин: В Юве, Барсе и Реале говорят, что Суперлига еще существует, а через 2 дня подают заявку на участие в ЛЧ
- 10:28 Зарубежные В свободном падении. Ювентус - Милан. О состоянии команд и прогноз на матч Серии А на 09.05.2021
- 12:35 Зарубежные Англичане всех спасли? Аньелли считает, что Суперлига невозможна без клубов АПЛ