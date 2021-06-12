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Наполи заинтересовался защитником сборной Украины
В "сине-желтых" может появиться еще один легионер?
Павло Кубанов / УАФ
Итальянский "Наполи" заинтересовался центральным защитником "Шахтера" и Национальной сборной Украины Николаем Матвиенко. Об этом сообщают тамошние СМИ.
Защитник - одна из трансферных целей неаполитанцев. Также в список желаний клуба входят Эмерсон с "Челси" и Тен Копмейнерс с "АЗ Алкмар".
Напомним, что больше всего матчей среди центральных защитников в предыдущем сезоне среди подопечных тогда еще Гаттузо сыграли Калиду Кулибали (37 встреч), Константинос Манолас (33), Никола Максимовичи (27) и Амир Ррахмани (20). За последнего, кстати, заплатили 14,2 млн евро прошлым летом.
На счету Матвиенко один гол и три ассиста в 29 матчах во всех турнирах. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 25-летнего игрока в 11 млн евро.
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