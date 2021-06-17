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Возвращение Супермена: Парма объявила о камбэке Буффона с помощью ролика-постановки
Вышло креативно
DAZN
Голкипер Джанлуиджи Буффон стал игроком "Пармы" – об этом сообщает пресс-служба клуба. Вратарь ранее выступал за коллектив с 1995-го по 2001-й. Он выиграл с "крестоносцами" Кубок и Суперкубок Италии, а также Кубок УЕФА.
По итогам прошлой кампании "Парма" вылетела в Серию B. Буффон подписал контракт с новым-старым клубом на 1 год. Напомним, в сезоне-2020/21 голкипер сыграл 14 матчей за "Ювентус" и по окончании сезона стал свободным агентом. В январе ему исполнится 44 года.
Под покровом ночи человек в капюшоне проникает на домашний стадион "Пармы" "Эннио Тардини" и откапывает у ворот сундук с помощью лопаты. Что было дальше – смотрите в ролике:
He is back where he belongs.— Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) June 17, 2021
He is back home.#SupermanReturns ????????????@gianluigibuffon @Kyle_J_Krause @ParmaCalcio_en pic.twitter.com/bh2FO6P8YX
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