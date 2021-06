Возвращение Супермена: Парма объявила о камбэке Буффона с помощью ролика-постановки

Голкипер Джанлуиджи Буффон стал игроком "Пармы" – об этом сообщает пресс-служба клуба. Вратарь ранее выступал за коллектив с 1995-го по 2001-й. Он выиграл с "крестоносцами" Кубок и Суперкубок Италии, а также Кубок УЕФА.

По итогам прошлой кампании "Парма" вылетела в Серию B. Буффон подписал контракт с новым-старым клубом на 1 год. Напомним, в сезоне-2020/21 голкипер сыграл 14 матчей за "Ювентус" и по окончании сезона стал свободным агентом. В январе ему исполнится 44 года.

Под покровом ночи человек в капюшоне проникает на домашний стадион "Пармы" "Эннио Тардини" и откапывает у ворот сундук с помощью лопаты. Что было дальше – смотрите в ролике:

He is back where he belongs.

He is back home.#SupermanReturns ????????????@gianluigibuffon @Kyle_J_Krause @ParmaCalcio_en pic.twitter.com/bh2FO6P8YX