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Возвращение Супермена: Парма объявила о камбэке Буффона с помощью ролика-постановки

Италия
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Вышло креативно

Возвращение Супермена: Парма объявила о камбэке Буффона с помощью ролика-постановки

DAZN

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Голкипер Джанлуиджи Буффон стал игроком "Пармы" – об этом сообщает пресс-служба клуба. Вратарь ранее выступал за коллектив с 1995-го по 2001-й. Он выиграл с "крестоносцами" Кубок и Суперкубок Италии, а также Кубок УЕФА.

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По итогам прошлой кампании "Парма" вылетела в Серию B. Буффон подписал контракт с новым-старым клубом на 1 год. Напомним, в сезоне-2020/21 голкипер сыграл 14 матчей за "Ювентус" и по окончании сезона стал свободным агентом. В январе ему исполнится 44 года.

Возвращение Супермена: Парма объявила о камбэке Буффона с помощью ролика-постановки - изображение 1

Под покровом ночи человек в капюшоне проникает на домашний стадион "Пармы" "Эннио Тардини" и откапывает у ворот сундук с помощью лопаты. Что было дальше – смотрите в ролике:

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В статье: Джанлуиджи Буффон Парма
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