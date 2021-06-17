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ПСЖ сделает предложение Интеру по Хакими

Италия
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Парижане улучшат свое предложение

ПСЖ сделает предложение Интеру по Хакими

Новина українською

"ПСЖ" улучшит предложение "Интеру" по трансферу защитника Ашрафа Хакими, сообщает FootMercato. Ранее парижане предложили "нерадзурри" 60 млн евро и Леандро Паредеса за марокканца. Это не заинтересовало итальянцев.

По данным СМИ, "ПСЖ" готовит новое предложение для "Интера" на сумму около 70 млн евро. "Черно-синие" рассматривают вариант с продажей игрока из-за сложного финансового положения.

В прошлом сезоне 22-летний фулбек сыграл 45 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 7 голов и 11 результативных передач.

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В статье: Интер (Милан) ПСЖ Ашраф Хакими
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