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Милан заинтересован в лидере Аякса

Италия
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Игрок может сменить клубную прописку летом

Милан заинтересован в лидере Аякса

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Капитан "Аякса" Душан Тадич попал в сферу интересов "Милана". Клуб Пиоли уже давно следит за сербом.

Итальянская команда проявляет серьезный интерес к 32-летнему футболисту и уже контактировала с его агентами. Тадич также выразил желание поиграть в составе "россонери".

В прошлом сезоне Душан провел 34 матча за "Аякс" в Эредивизи, забил 14 голов и сделал 17 результативных передач.

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В статье: Аякс (Амстердам) Душан Тадич Милан
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