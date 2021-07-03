Италия
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Милан заинтересован в лидере Аякса
Игрок может сменить клубную прописку летом
Капитан "Аякса" Душан Тадич попал в сферу интересов "Милана". Клуб Пиоли уже давно следит за сербом.
Итальянская команда проявляет серьезный интерес к 32-летнему футболисту и уже контактировала с его агентами. Тадич также выразил желание поиграть в составе "россонери".
В прошлом сезоне Душан провел 34 матча за "Аякс" в Эредивизи, забил 14 голов и сделал 17 результативных передач.
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Источник:Джанлука Ді Марціо
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