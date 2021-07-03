  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Трезеге: Роналду - лучший трансфер Юве. Он забил 100 голов, несмотря на проблемы с одноклубниками
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Трезеге: Роналду - лучший трансфер Юве. Он забил 100 голов, несмотря на проблемы с одноклубниками

Италия
(4 голосов)

Давил высказался насчет периода Криштиану в Турине

Трезеге: Роналду - лучший трансфер Юве. Он забил 100 голов, несмотря на проблемы с одноклубниками

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Claudio Villa

Новина українською

Экс-форвард туринского "Ювентуса" Давид Трезеге высоко оценил игру Криштиану Роналду в стане "зебр".

"Это был лучший трансфер клуба, никто не ожидал подобного. У Роналду были некоторые проблемы с одноклубниками, можно было заметить это, но он забил 100 голов.

Думаю, ни одному тренеру не удалось управляться с Роналду так, как это выходило у Зидана. Возможно, в какой-то момент в "Ювентусе" не хватало общения.

Есть игроки, которых ты не захочешь настраивать против себя, потому что они выигрывают матчи. Роналду – один из них, Дибала тоже. Остальные, при всем к ним уважении, не такие", – рассказал Трезеге.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Давид Трезеге
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Italia

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Забиватор (Mariupol)
03.07.2021 в 20:22
И ничего не выиграл, ни чемпионат, ни лигу чемпионов. С учётом зарплаты 30 млн в год за 20 забитых мячей (причём половина с пенальти), получается 1,5 млн за гол.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...