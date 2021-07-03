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Трезеге: Роналду - лучший трансфер Юве. Он забил 100 голов, несмотря на проблемы с одноклубниками
Давил высказался насчет периода Криштиану в Турине
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Claudio Villa
Экс-форвард туринского "Ювентуса" Давид Трезеге высоко оценил игру Криштиану Роналду в стане "зебр".
"Это был лучший трансфер клуба, никто не ожидал подобного. У Роналду были некоторые проблемы с одноклубниками, можно было заметить это, но он забил 100 голов.
Думаю, ни одному тренеру не удалось управляться с Роналду так, как это выходило у Зидана. Возможно, в какой-то момент в "Ювентусе" не хватало общения.
Есть игроки, которых ты не захочешь настраивать против себя, потому что они выигрывают матчи. Роналду – один из них, Дибала тоже. Остальные, при всем к ним уважении, не такие", – рассказал Трезеге.
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