Доннарумма: Я всегда буду болельщиком Милана

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал уход из "Милана". В конце июня у футболиста истёк контракт с клубом.

"Я навсегда связан с "россонери". Я всегда буду болельщиком "Милана", – сказал Доннарумма в эфире Sky Sport Italia.

Ожидается, что в ближайшее время Доннарумма будет представлен как новый вратарь "ПСЖ".