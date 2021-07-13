  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Доннарумма: Я всегда буду болельщиком Милана
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Доннарумма: Я всегда буду болельщиком Милана

Италия
(1 голосов)

Голкипер прокомментировал уход из итальянского клуба

Доннарумма: Я всегда буду болельщиком Милана

Новина українською

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал уход из "Милана". В конце июня у футболиста истёк контракт с клубом.

"Я навсегда связан с "россонери". Я всегда буду болельщиком "Милана", – сказал Доннарумма в эфире Sky Sport Italia.

Ожидается, что в ближайшее время Доннарумма будет представлен как новый вратарь "ПСЖ".

Читайте такжеДоннарумма признан лучшим игроком Евро-2020
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Милан Джанлуиджи Доннарумма ПСЖ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Twitter

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...