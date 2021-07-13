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Доннарумма: Я всегда буду болельщиком Милана
Голкипер прокомментировал уход из итальянского клуба
Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал уход из "Милана". В конце июня у футболиста истёк контракт с клубом.
"Я навсегда связан с "россонери". Я всегда буду болельщиком "Милана", – сказал Доннарумма в эфире Sky Sport Italia.
Ожидается, что в ближайшее время Доннарумма будет представлен как новый вратарь "ПСЖ".
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Источник:Twitter
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