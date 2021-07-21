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Интер попытается продать двух игроков
Новый наставник немного разгрузить ведомость по зарплате
Getty Images / Global Images Ukraine
"Интер" планирует продать двух футболистов нынешним летом.
По информации журналиста Николо Скиры, полузащитники Артуро Видаль и Раджа Наингголан не входят в планы нового главного тренера Симоне Индзаги.
Зарплаты игроков слишком высоки для клуба — чилиец получает 6,5 миллиона евро в год, бельгиец зарабатывает 4,8 миллиона евро за сезон и клуб намерен разгрузить зарплатную ведомость.
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