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Интер попытается продать двух игроков

Италия
(1 голосов)

Новый наставник немного разгрузить ведомость по зарплате

Интер попытается продать двух игроков

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Интер" планирует продать двух футболистов нынешним летом.

По информации журналиста Николо Скиры, полузащитники Артуро Видаль и Раджа Наингголан не входят в планы нового главного тренера Симоне Индзаги.

Зарплаты игроков слишком высоки для клуба — чилиец получает 6,5 миллиона евро в год, бельгиец зарабатывает 4,8 миллиона евро за сезон и клуб намерен разгрузить зарплатную ведомость.

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В статье: Раджа Найнгголан Раджа Наингголан
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Комментарии (1)
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Dortmund 09 (Киев)
21.07.2021 в 16:46
Видаль в Шахтер.... как раз опорник нужен.
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