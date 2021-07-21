Интер попытается продать двух игроков

"Интер" планирует продать двух футболистов нынешним летом.

По информации журналиста Николо Скиры, полузащитники Артуро Видаль и Раджа Наингголан не входят в планы нового главного тренера Симоне Индзаги.

Зарплаты игроков слишком высоки для клуба — чилиец получает 6,5 миллиона евро в год, бельгиец зарабатывает 4,8 миллиона евро за сезон и клуб намерен разгрузить зарплатную ведомость.