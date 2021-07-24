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Вице-президент Юве: Роналду останется, агент Дибалы скоро будет в Турине

Италия
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Вице-президент Юве: Роналду останется, агент Дибалы скоро будет в Турине

AS

Новина українською

Вице-президент туринского "Ювентуса" Павел Недвед прокомментировал будущее Роналду, Дибалы и Кьеллини в стане "зебр".

"Директор Керубини уже контактировал с агентом Дибалы, который прибудет в Турин на следующей неделе. Времени на решение вопроса с контрактом хватает, это не проблема.

Роналду вернется к тренировкам в понедельник. Он останется с нами. Когда Кьеллини вернется из отпуска, мы с ним тоже сможем все обсудить", – рассказал Недвед.

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В статье: Криштиану Роналду Джорджо Кьеллини Павел Недвед Пауло Дибала
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Источник:
Football Italia

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