Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вице-президент Юве: Роналду останется, агент Дибалы скоро будет в Турине
Хорошие новости для фанатов туринцев
AS
Вице-президент туринского "Ювентуса" Павел Недвед прокомментировал будущее Роналду, Дибалы и Кьеллини в стане "зебр".
"Директор Керубини уже контактировал с агентом Дибалы, который прибудет в Турин на следующей неделе. Времени на решение вопроса с контрактом хватает, это не проблема.
Роналду вернется к тренировкам в понедельник. Он останется с нами. Когда Кьеллини вернется из отпуска, мы с ним тоже сможем все обсудить", – рассказал Недвед.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Football Italia
Популярное сейчас
- Верес снова в УПЛ. Вспоминаем, как народный клуб к этому шел
- Красиво жить не запретить. Неймар показал личный кастомный вертолет. ФОТО
- Первая медаль для Украины: Дарья Билодид - бронзовый призер Олимпиады 2020
- Сразу три динамовца заинтересовали Франческо Тотти
- Даша Савина и Валерий Бондарь устроили предсвадебную фотосессию на Олимпийском
- По стопам Азара и толстяка Роналдо. Виллиан начал предсезонку Арсенала с заметным пузом. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...