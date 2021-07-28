Немецкие гранды интересовались возможностью приобретения лидера сборной Италии

Крайний полузащитник "Ювентуса" и национальной сборной Италии Федерико Кьеза привлек внимание немецких клубов. Мюнхенская "Бавария" и дортмундская "Боруссия" обращались к боссам "бьянконери", чтобы обсудить трансфер игрока, однако получили отказ.

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По информации авторитетного журналиста Sport1 Патрика Бергера, "Ювентус" не планирует продавать 23-летнего футболиста. Также ранее уже сообщалось, что "Челси" предлагал за Кьезу крайне крупную сумму. В "Юве" Федерико пребывает в списке неприкасаемых.

Borussia Dortmund have asked for Federico Chiesa but they were rejected. Juventus Turin don’t want to sell their 23-year-old European champion. Chelsea and Bayern also tried to land Chiesa. But the winger is considered as “untouchable”. ⚫️???? via @plettigoal @SPORT1 — Patrick Berger (@berger_pj) July 28, 2021

Напомним, в прошлом сезоне вингер сыграл 33 поединка в чемпионате Италии (9 голов и 9 результативных передач).

Кьеза очень ярко выступил на ЕВРО и помог команде Манчини стать победителем турнира.