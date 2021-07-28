  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Немецкие гранды интересовались возможностью приобретения лидера сборной Италии
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Немецкие гранды интересовались возможностью приобретения лидера сборной Италии

Италия
(1 голосов)

В Турине ответили отказом

Немецкие гранды интересовались возможностью приобретения лидера сборной Италии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Крайний полузащитник "Ювентуса" и национальной сборной Италии Федерико Кьеза привлек внимание немецких клубов. Мюнхенская "Бавария" и дортмундская "Боруссия" обращались к боссам "бьянконери", чтобы обсудить трансфер игрока, однако получили отказ.

Читайте такжеЧелси пытается подписать Федерико Кьезу за 100 миллионов евро

По информации авторитетного журналиста Sport1 Патрика Бергера, "Ювентус" не планирует продавать 23-летнего футболиста. Также ранее уже сообщалось, что "Челси" предлагал за Кьезу крайне крупную сумму. В "Юве" Федерико пребывает в списке неприкасаемых.

Напомним, в прошлом сезоне вингер сыграл 33 поединка в чемпионате Италии (9 голов и 9 результативных передач).

Кьеза очень ярко выступил на ЕВРО и помог команде Манчини стать победителем турнира.

Немецкие гранды интересовались возможностью приобретения лидера сборной Италии - изображение 1

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) Бавария (Мюнхен) Ювентус (Турин) Федерико Кьеза
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...