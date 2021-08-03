Лидер раздевалки чемпиона Европы перешел в Дженоа

Вратарь сборной Италии Сальваторе Сиригу продолжит карьеру в "Дженоа", об этом сообщает пресс-служба клуба из Генуи. Напомним, 15 июля игрок покинул "Торино" в связи с истечением контракта. 34-летний ветеран присоединился к "Дженоа" в статусе свободного агента.

???????? #Sirigu ha un messaggio per voi!



???? Alle 12:30 seguite la sua conferenza in diretta sui nostri canali! pic.twitter.com/KKRGL1xxhK — Genoa CFC (@GenoaCFC) August 3, 2021

Читайте такжеОда радости, балансу и мотивации. Италия - не величайший чемпион, но лучшая на Евро-2020

На ЕВРО-2020 Сиригу был вторым голкипером национальной сборной Италии после Джанлуиджи Доннаруммы. Известно, что Сальваторе сыграл огромную роль в построении прекрасного микроклимата в команде Роберто Манчини.

Он защищал цвета "Торино" с 2017-го, также выступал за "Пари Сен-Жермен", "Севилью", "Осасуну", "Палермо". В прошлом сезоне вратарь сыграл в 32 матчах чемпионата Италии.