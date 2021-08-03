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Лидер раздевалки чемпиона Европы перешел в Дженоа

Италия
(1 голосов)

Многие отмечали его роль

Лидер раздевалки чемпиона Европы перешел в Дженоа

Genoa

Новина українською

Вратарь сборной Италии Сальваторе Сиригу продолжит карьеру в "Дженоа", об этом сообщает пресс-служба клуба из Генуи. Напомним, 15 июля игрок покинул "Торино" в связи с истечением контракта. 34-летний ветеран присоединился к "Дженоа" в статусе свободного агента.

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На ЕВРО-2020 Сиригу был вторым голкипером национальной сборной Италии после Джанлуиджи Доннаруммы. Известно, что Сальваторе сыграл огромную роль в построении прекрасного микроклимата в команде Роберто Манчини.

Он защищал цвета "Торино" с 2017-го, также выступал за "Пари Сен-Жермен", "Севилью", "Осасуну", "Палермо". В прошлом сезоне вратарь сыграл в 32 матчах чемпионата Италии.

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В статье: Сальваторе Сиригу Дженоа (Генуя)
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Комментарии (1)
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C_Ballack (Днепр)
03.08.2021 в 12:44
Заголовок конечно в лучших традициях жёлтой бульварной прессы . Опустили сайт ниже некуда...
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