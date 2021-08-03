Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лидер раздевалки чемпиона Европы перешел в Дженоа
Многие отмечали его роль
Genoa
Вратарь сборной Италии Сальваторе Сиригу продолжит карьеру в "Дженоа", об этом сообщает пресс-служба клуба из Генуи. Напомним, 15 июля игрок покинул "Торино" в связи с истечением контракта. 34-летний ветеран присоединился к "Дженоа" в статусе свободного агента.
???????? #Sirigu ha un messaggio per voi!— Genoa CFC (@GenoaCFC) August 3, 2021
???? Alle 12:30 seguite la sua conferenza in diretta sui nostri canali! pic.twitter.com/KKRGL1xxhK
Читайте такжеОда радости, балансу и мотивации. Италия - не величайший чемпион, но лучшая на Евро-2020
На ЕВРО-2020 Сиригу был вторым голкипером национальной сборной Италии после Джанлуиджи Доннаруммы. Известно, что Сальваторе сыграл огромную роль в построении прекрасного микроклимата в команде Роберто Манчини.
Он защищал цвета "Торино" с 2017-го, также выступал за "Пари Сен-Жермен", "Севилью", "Осасуну", "Палермо". В прошлом сезоне вратарь сыграл в 32 матчах чемпионата Италии.
Популярное сейчас
- Борец Насибов – в финале Олимпиады в Токио!
- Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на дистанции, Украина - 60-я
- Генк - Шахтер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 3 августа 2021
- Суперлига жива: суд обязал УЕФА прекратить предпринимать меры против учредителей
- Не сдержал слез. Александр Зинченко стал отцом! ФОТО
- Зинченко в красивом стиле на Олимпийском объявил пол ребенка - ВИДЕО