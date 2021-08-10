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Дибала продлит контракт с Юве
Любимчик Аллегри, похоже, останется в клубе
Фото: footballtransfers.com / Автор: неизвестен
Николо Скира в своём твиттере заявил, что Паоло Дибала продлит контракт с “Ювентусом”. Новое соглашение с туринским клубом будет рассчитано до 2025 года.
Сообщается, что игрок будет получать 8.5 миллионов евро в год.
Текущее соглашение аргентинца истекает следующим летом.
После ухода Аллегри Дибала выпал из основной обоймы “Ювентуса”. Это связано, в том числе, с приходом Криштиану и сложностью вписывания этих двух игроков в одну систему.
В прошлом сезоне Паоло провел 26 матчей за “Ювентус” забил пять мячей и отдал три голевые передачи.
#Juventus will offer a contract extension until 2025 to Paulo #Dybala with a salary by €8,5M net/year. Tomorrow his agent Jorge Antun will meet again Juve’s management to try to finalize the deal. #transfers https://t.co/XggMkLkNij— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 10, 2021
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