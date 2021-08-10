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Дибала продлит контракт с Юве

Италия
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Любимчик Аллегри, похоже, останется в клубе

Дибала продлит контракт с Юве

Фото: footballtransfers.com / Автор: неизвестен

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Николо Скира в своём твиттере заявил, что Паоло Дибала продлит контракт с “Ювентусом”. Новое соглашение с туринским клубом будет рассчитано до 2025 года.

Сообщается, что игрок будет получать 8.5 миллионов евро в год.

Текущее соглашение аргентинца истекает следующим летом.

После ухода Аллегри Дибала выпал из основной обоймы “Ювентуса”. Это связано, в том числе, с приходом Криштиану и сложностью вписывания этих двух игроков в одну систему.

В прошлом сезоне Паоло провел 26 матчей за “Ювентус” забил пять мячей и отдал три голевые передачи.

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В статье: Ювентус (Турин) Массимилиано Аллегри Пауло Дибала
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