Дибала продлит контракт с Юве

Николо Скира в своём твиттере заявил, что Паоло Дибала продлит контракт с “Ювентусом”. Новое соглашение с туринским клубом будет рассчитано до 2025 года.

Сообщается, что игрок будет получать 8.5 миллионов евро в год.

Текущее соглашение аргентинца истекает следующим летом.

После ухода Аллегри Дибала выпал из основной обоймы “Ювентуса”. Это связано, в том числе, с приходом Криштиану и сложностью вписывания этих двух игроков в одну систему.

В прошлом сезоне Паоло провел 26 матчей за “Ювентус” забил пять мячей и отдал три голевые передачи.

#Juventus will offer a contract extension until 2025 to Paulo #Dybala with a salary by €8,5M net/year. Tomorrow his agent Jorge Antun will meet again Juve’s management to try to finalize the deal. #transfers https://t.co/XggMkLkNij